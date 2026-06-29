Bad Bunny y Gabriela Berlingeri llegan hasta el partido de Novak Djokovich
El puertorriqueño le devolvió el favor apoyando al tenista serbio en Wimbledon, quien el pasado sábado acudió a su concierto en Londres
29 de junio de 2026 - 6:44 PM
29 de junio de 2026 - 6:44 PM
Como ya es costumbre, Wimbledon -el torneo de tenis más antiguo y catalogado como el más prestigioso del mundo-, siempre está repleto de celebridades.
En esta ocasión, durante la jornada inaugural del tercer Grand Slam de la temporada, celebrada este lunes, se encontraba el cantante de fama mundial Bad Bunny, quien fue visto en el palco del tenista serbio Novak Djokovic durante el partido de primera ronda contra Wu Yibing, junto a la diseñadora Gabriela Berlingeri.
Esta aparición en el All England Club se de produce luego de que el pasado sábado, las más de 60,000 personas que se dieron cita en una de las dos funciones del ícono musical boricua, celebradas en Londres, apreciaran a Djokovich, entre los presentes y decir el icónico: “Acho PR es Otra Cosa” en el party de “La Casita”.
Djokovic busca hacer historia en Wimbledon este año. Este tenista de 39 años aspira a ganar su octavo título en este Grand Slam, lo que igualaría el récord de Roger Federer.
La gira “Debí Tirar Más Fotos” continúa con las siguientes presentaciones:
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