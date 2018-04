Will Smith se ha tomado en serio su presencia en redes sociales. El actor estadounidense -famoso mundialmente por su papel en " The Fresh Prince of Bel-Air"- publica videos y fotografías en Instagram y Facebook casi de forma constante.

Por ejemplo, compartió un clip en el que canta el tema "La chica de Ipanema" en inglés, logrando acumular más de cuatro millones de reproducciones.

"'La chica de Ipanema' es una de mis canciones favoritas. Para mi cumpleaños del 2017 mi hija aprendió a tocarla en guitarra y la cantó para mí. Vengo intentando que ella haga un dúo conmigo en Instagram", dice la leyenda del clip compartido por el protagonista de "Men In Black ".

"La chica de Ipanema" ("Garota de Ipanema" en portugués) es una bossa nova presentada al público en el año 1962 y que, tras ser traducida al inglés, lograría fama mundial. Tiene varias versiones, una de las cuales es interpretada por Roberto Carlos y Caetano Veloso.

En Instagram Will Smith tiene casi 14 millones de seguidores, los cuales siguen atentamente sus publicaciones familiares y también laborales.