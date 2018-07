Tras la noticia que recorrió los principales titulares de la prensa de espectáculos sobre la hospitalización de la cantante Demi Lovato por una presunta sobredosis de droga, el actor Wilmer Valderrama, amigo y exnovio de la estrella pop se encuentra "completamente devastado".

De acuerdo al sitio Us Weekly, un allegado a Valderrama aseguró que el actor siempre ha estado al pendiente de su exnovia, además de que llevan una buena relación como amigos y saber que ha recaído en las drogas lo tiene sumamente preocupado.

"Wilmer está completamente devastado y todavía ama a Demi... él no era consciente de que los problemas de Demi eran tan graves e intensos", declaró el informante a la revista de espectáculos.

La exestrella Disney fue internada el martes en un hospital de Los Ángeles, California, por una presunta sobredosis de heroína. La noticia ocupó los titulares de la prensa especializada en celebridades.

El actor estadounidense de origen venezolano y la cantante tuvieron un romance que comenzó en el 2010 y terminó en el 2016. Aunque ya no eran pareja, siguieron siendo buenos amigos.

"Ella siempre había sido muy sincera con él sobre las dificultades que atravesaba a cuenta de sus adicciones, al igual que lo había sido con sus familiares, amigos, fans y la opinión pública. Ahora mismo Wilmer está devastado y siente que tendría que haber estado más tiempo a su lado. Jamás se imaginó las repercusiones que tendría esta última recaída", comentó la fuente allegada a la estrella de "That '70s Show".

Aunque según la fuente, el actor no descarta regresar nuevamente con la intérprete de "Sorry Not Sorry".

"Wilmer todavía quiere a Demi con locura y está convencido de que la reconciliación se producirá tarde o temprano. Solo tienen que trabajar en ello y organizarse de forma que lo suyo pueda funcionar de cara al largo plazo".

Ahora la exestrella Disney está despierta y con su familia, de acuerdo a lo informado por su representante, Nicole Perna, quien a su vez pide no especular sobre el motivo que llevó a la cantante al hospital.

"Alguna de las informaciones reportadas son incorrectas y su familia pide respeto a su privacidad y no especular, ya que su salud y recuperación son lo más importante en estos momentos", destacó el comunicado emitido por Perna.

Dianna De La Garza , mamá de Demi, "ha estado a su lado desde la hospitalización" mientras se recupera, ya que "es una situación muy trágica", reportó una fuente allegada a la exestrella Disney.

Demi fue encontrada inconsciente en su casa de Hollywood tras pasar toda la noche en fiesta, reveló US Weekly y dos de sus amigos que aún se encontraban en la mansión llamaron al 911 para pedir ayuda.

La cantante fue ingresada al hospital Cedars-Sinaí de Los Ángeles, donde ahora se recupera.