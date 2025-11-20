Opinión
20 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
15 curiosidades del Miss Universe 2025

A horas de la celebración del certamen de belleza, te contamos algunos detalles poco conocidos

20 de noviembre de 2025 - 11:00 AM

Las concursantes compiten en la competencia de traje nacional del certamen de Miss Universe en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Después del caos que representó el arranque de actividades de Miss Universe 2025 hace dos semanas, faltan ya solo unas horas para descubrir quién se coronará como la mujer más bella del planeta, pero como cada edición tiene sus propias curiosidades que la hacen única y aquí te contamos algunas de este año.

Lo que debes saber de Miss Universo 2025

  1. Inicialmente, eran 122 participantes, pero debido a salidas inesperadas han quedado 119 participantes.﻿
  2. Entre las aspirantes que decidieron abandonar el certamen están: Alemania, Persía, Niger e Islandia.﻿
  3. Cabo Verde, Mayotte, Palestina y Ruanda son los países que tendrán una representante por primera vez en Miss Universo.﻿
  4. Hay otros países que por diversas razones tenían años sin mandar una candidata y que este año regresan: Eslovenia, Irak, Suecia, Ghana, Haití, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.﻿
  5. Países como China, Mauricio, Polonia, República Democrática del Congo y Trinidad y Tobago, tuvieron que destituir a su reina y mandar a la primera finalista, por motivos como: problemas personales, pérdida de franquicia, desacuerdos con los contratos, etcétera.﻿
  6. Por primera vez se eligió a Miss Latina, es decir, la representante de los hispanos y latinoamericanos radicados en Estados Unidos, este año fue Yamilex Hernández, de República Dominicana.﻿
  7. Todo un misterio envuelve a las representantes de Surinam y Macedonia del Norte, Chiara Wijntuin e Iman Totic, quienes aparecen en la app donde el público vota por su favorita, pero no han sido vistas en las actividades.﻿
  8. La concursante de Ruanda, Solange Tuyishime Keita, es la de mayor edad en el certamen, tiene 44 años de edad; y la menor es Alena Kucheruk, de Bielorusia con 18 años.﻿
  9. Huong Giang, representante de Vietnam, es la primera mujer trans asiática en competir en Miss Universe.﻿
  10. El jurado de este año está compuesto por: Andrea Meza (Miss Universo 2020), Sharon Fonseca (modelo y empresaria venezolana), Romero Britto (pintor y artista brasileño), Ismael Cala (periodista y escritor cubano), Saina Nehwal (badmintonista india), Chalida Thaochalee (Miss Tailandia 1998) y Louie Heredia (cantante filipino).﻿
  11. La nueva Miss Universo será coronada nuevamente con la tiara Luz del Infinito o Lumière de l’Infini, que fue presentada el año pasado en México.﻿
  12. Esta será la edición más digital, debido al uso de una app para la votación global, avatares con IA, contenido y streaming en tiempo real por diversas plataformas.﻿
  13. Se seguirán aplicando los lineamientos con los cuales las mujeres solteras, casadas y divorciadas pueden competir, también las que tienen hijos y no hay límite de edad.﻿
  14. Esta es la cuarta vez que Tailandia es sede de Miss Universo, fue en 1992, 2005 y 2018.﻿
  15. Miss Universo ha dejado de ser solo un concurso de belleza, también se busca a una mujer que impacte con su historia y belleza, por eso Fátima Bosch representante de México, impactó al alzar la voz en contra del maltrato que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.﻿
Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. Para el vestido de gala, Alicea Rivera optó por el tono dorado, del diseñador GL Garlate de Tailandi
1 / 13 | Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. - PRASAD PATHAK

En Puerto Rico, el certamen podrá ser visto desde las 9:00 p.m. (hora local) por Wapa Televisión. Las concursantes ya participaron ayer de la competencia de traje nacional y la preliminar. Así que la suerte ya está echada y solo resta esperar la selección de las primeras 30 candidatas que pasan a la siguiente ronda. Luego del Top 30, habrá un Top 12, Top 5 y Top 3. En la noche de hoy, las candidatas desfilan en traje de baño, en traje de gala y contestan preguntas del jurado.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández.Miss Argentina – Aldana MassetLa joven venezolana se ha destacado por su elegancia y oratoria. Es otra de las candidatas latinas con altas probabilidades de ganar la corona.
1 / 35 | 2025: Las 12 favoritas de El Nuevo Día para ganar la corona de Miss Universe . Miss Costa de Marfil, Olivia Yacee; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea y Miss Latina, Yamilez Hernández. - Suministrada

Sobre Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera:

Mira el sensacional momento de gala de Zashely en la preliminar de Miss Universe

Mira el sensacional momento de gala de Zashely en la preliminar de Miss Universe

El vestido se llama “Resplandor Dorado” y mira cómo Puerto Rico se destacó en la competencia.

Miss Universe
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
