Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Actor de Nickelodeon es visto deambulando en las calles

La exestrella infantil fue captada por una creadora de contenido

24 de septiembre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tylor Chase. (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie “Ned’s Declassified School Survival Guide” de Nickelodeon, fue visto recientemente deambulando en la calle.

RELACIONADAS

El actor de 36 años fue captado en las calles de Riverside, en California, por una creadora de contenido de TikTok, conocida como @lethallalli, quien de inmediato lo reconoció y se acercó a él para intentar hablar.

En el video, se puede ver a Chase con un aspecto descuidado, mientras mira directo a la cámara para pronunciar unas cuantas palabras con dificultad:

“Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo.

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Saltó a la fama por su papel como Martin Qwerly en “Ned’s Declassified School Survival Guide”, donde actuó junto a Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Además, participó en otras series como “Everybody Hates Chris” y en la película “Good Time Max” (2007). También prestó su voz al personaje de Hank Newbern en el videojuego LA Noire (2011).

En 2014, Chase creó un canal de YouTube donde subía videos compartiendo poemas y algunas actuaciones. Sin embargo, su último video fue de octubre de 2021 y desde entonces se ha mantenido inactivo.

Fans piden ayuda para el actor Tylor Chase

Luego de que el clip se viralizara, usuarios de las redes sociales se movilizaron para ayudar a Chase. Como resultado, se lanzó una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe, en la que se pedía apoyo para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

La creadora de contenido ha compartido actualizaciones sobre Tylor Chase y ha pedido a sus seguidores información sobre su paradero, aunque hasta el momento no ha sido localizado nuevamente.

Este caso recuerda a otras estrellas de Hollywood que, tras alcanzar la fama, enfrentaron dificultades económicas y personales, como Margot Kidder, Loni Willison o Alma Delia Fuentes, quienes también terminaron viviendo en situación de calle, lejos de las cámaras y del reconocimiento del público.

Tags
NickelodeonActores
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: