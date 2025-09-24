Actor de Nickelodeon es visto deambulando en las calles

Tylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie “Ned’s Declassified School Survival Guide” de Nickelodeon, fue visto recientemente deambulando en la calle.

El actor de 36 años fue captado en las calles de Riverside, en California, por una creadora de contenido de TikTok, conocida como @lethallalli, quien de inmediato lo reconoció y se acercó a él para intentar hablar.

En el video, se puede ver a Chase con un aspecto descuidado, mientras mira directo a la cámara para pronunciar unas cuantas palabras con dificultad:

“Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo.

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Saltó a la fama por su papel como Martin Qwerly en “Ned’s Declassified School Survival Guide”, donde actuó junto a Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

PUBLICIDAD

Además, participó en otras series como “Everybody Hates Chris” y en la película “Good Time Max” (2007). También prestó su voz al personaje de Hank Newbern en el videojuego LA Noire (2011).

En 2014, Chase creó un canal de YouTube donde subía videos compartiendo poemas y algunas actuaciones. Sin embargo, su último video fue de octubre de 2021 y desde entonces se ha mantenido inactivo.

Fans piden ayuda para el actor Tylor Chase

Luego de que el clip se viralizara, usuarios de las redes sociales se movilizaron para ayudar a Chase. Como resultado, se lanzó una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe, en la que se pedía apoyo para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

La creadora de contenido ha compartido actualizaciones sobre Tylor Chase y ha pedido a sus seguidores información sobre su paradero, aunque hasta el momento no ha sido localizado nuevamente.