Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Solicitan ayuda para gastos médicos de famoso actor venezolano con cáncer

El artista ha participado en novelas como “Juana la virgen”, “Dame chocolate” y “El rostro de la venganza” entre otros

12 de agosto de 2025 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eduardo Serrano (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor venezolano Eduardo Serrano, de 82 años, fue diagnosticado hace un mes con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, mientras batallaba contra el cáncer de vejiga por el cual tuvo que ser sometido a una nefrostomía.

RELACIONADAS

Su hija, Magaly Serrano, compartió la noticia en redes sociales, donde también solicitó ayuda para cubrir los gastos médicos de su padre a través de la cuenta de GoFundMe creada exclusivamente para tales fines.

“Desde hace varios días yo vengo asomando que nuestra familia está pasando por momentos un poco difícil y no he dicho qué es. No hemos hablado de esto porque lo hemos querido mantener lo más bajo perfil que podamos y lo más en familia que podamos”, indicó.

El artista ha participado en novelas como “Juana la virgen” (2002), “Dame chocolate” (2007), “El rostro de la venganza” (2012) y “Los secretos de Lucia” (2013) entre otros

“Tengo el deber de informarles que mi papá hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además de un cáncer, que no está ligado a ese, en la vejiga que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”, reveló.

La familia del primer galán de telenovela se propuso recaudar 20 mil dólares para iniciar el próximo 20 de agosto una nueva etapa de quimioterapias.

“Hoy le toca enfrentar el papel más duro de su vida”, dijo.

“Hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un Gofundme. Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo, estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos es el trabajo de mi prometido”, manifestó.

Tags
CáncerTelenovelas
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: