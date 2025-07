Muere actriz surcoreana tras batalla con cáncer de estómago

Nacida en 1994, la actriz, cuyo nombre real era Kang Ye-won, se graduó de la Universidad Nacional de Artes de Corea, y debutó en 2012 con el vídeo musical " Getting Away" de Brave Girls.

Dos años después dio el salto a la televisión con un papel en la serie de "Sunam Girls High School Detective Team" para después aparecer en varios programas televisivos como “Assembly” (2015), de la emisora estatal KBS, “Flowers of the Prison” (2016), de MBC, y “Padoya Padoya” (2018), también de KBS. Asimismo, apareció en las series “Heart Surgeons: Two Lives One Heart” (2018) y “Nobody Know” (2020), ambas de SBS.