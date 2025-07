“Yo no me sentía muy preparada para hablar de esto, hay miedo, no de los médicos, porque ellos han sido excelentes conmigo, sino de la vida, de la incertidumbre. También hay gratitud, porque gracias a todo pudimos encontrar este cáncer en una etapa inicial”, afirmó en la grabación donde aparece en compañía de su hijo, Nicolás Botero, y su esposo, Nelson Botero.