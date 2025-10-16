Actriz de “Euphoria” sorprende al modelar en el “Victoria’s Secret Fashion Show 2025”

Hoy, miércoles, los Steiner Studios de Brooklyn, Nueva York, tuvieron la atención del mundo tras acoger la edición 2025 del desfile que anualmente reúne a las modelos más importantes del panorama de la moda: el “Victoria’s Secret Fashion Show”.

De todas las ángeles (como se les dice a las modelos de este desfile) que se presentaron en el evento, llamó la atención Barbie Ferreira, pues la actriz de la serie “Euphoria” debutó oficialmente en la pasarela de la icónica marca de lencería.

Nacida el 14 de diciembre de 1996 en Nueva York, Barbara Linhares Ferreira es una actriz de ascendencia brasileña. Comenzó a trabajar de joven como modelo, hasta que saltó a la pantalla con la serie de HBO, “Divorce”, donde compartió créditos con Sarah Jessica Parker y Thomas Haden Church.

Aunque lo que la catapultó a nivel mundial fue la serie “Euphoria”. Posteriormente participó en cintas como “Unpregnant” y “Nope”. Además, en 2018 dirigió el video musical “So Cool” de Dounia.

PUBLICIDAD

¿Cómo desfiló?

Esta tarde, el nombre de Ferreira se volvió tendencia en redes sociales como X y TikTok por su participación en el reconocido evento de moda en Nueva York.

Primero, la actriz compartió una serie de fotos de su preparación para el desfile, que fue amenizado por el grupo de K pop Twice.

Posteriormente, el video de su participación generó muchas reacciones positivas entre los espectadores, pues caminó por la pasarela con mucha seguridad.