Actriz de “Father of the bride” revela que estuvo dos años sin poder hablar

La actriz Kimberly Williams-Paisley , conocida por su papel en la película “Father of the bride” de 1991, contó los aterradores dos años que pasó tras perder la voz de manera inexplicable.

Williams, luego, descubrió una fuerza interior mientras luchaba por recuperar su voz. “Ahora, no importa cuál sea mi voz física, mi voz interior es más fuerte. Me siento más segura. Me conozco mejor”.