Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Actriz Evangeline Lilly anuncia daño cerebral luego de sufrir una caída

Es mayormente conocida por su papel en la serie “Lost” y en “Antman”, de Marvel

5 de enero de 2026 - 11:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paul Rudd, Kathryn Newton y Evangeline Lilly en una escena de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". (Disney/Marvel Studios via AP) (Marvel Studios)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La actriz Evangeline Lilly ha revelado en su cuenta de Instagram que tiene daño cerebral y la mayor parte de su cerebro está funcionando con una “capacidad reducida” tras sufrir una caída.

RELACIONADAS

Lilly, de 46 años y conocida por su papel en la serie “Lost” y en el film “Antman” de Marvel, compartió en mayo de 2025 que se desmayó en una playa de Hawai y cayó de cara sobre una roca.

La actriz ha compartido ahora un vídeo en el que revela que tiene daño cerebral y que se centrará en su recuperación.

“Ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y embarcarme en la dura tarea de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”, señala.

En el texto que acompaña la publicación, la intérprete dice que es “reconfortante” saber que su deterioro cognitivo “no es solo la perimenopausia”, pero también “desconcertante saber la ardua batalla que será tratar de revertir las deficiencias”.

Su condición le ha obligado a frenar el ritmo y pasar las que asegura que son las Navidades más tranquilas desde hace 14 años, cuando nació su hijo, así que en ese sentido se muestra “agradecida” y “bendecida”.

La actriz aprovecha el anuncio para dar las gracias a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud.

Su publicación acumula cerca de 63,000 me gustas y mensajes de apoyo de actrices como Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano.

Tags
Marvelactriz
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: