Adamari López se sincera sobre el amor y el desamor: “No quiero dar oportunidades”
La presentadora puertorriqueña asegura que sus prioridades en las relaciones han cambiado
2 de octubre de 2025 - 5:34 PM
Si hay algo que ha aprendido la presentadora Adamari López del desamor es a hacerse cada vez más fuerte y, a pesar de que no todo ha sido color de rosa en su vida amorosa, todavía continúa creyendo en el amor. Eso sí, con condiciones distintas a sus pasadas y mediáticas relaciones.
“Las prioridades cambian”, comentó durante el podcast “Desiguales, todos opinamos”. Sobre la posibilidad de encontrar una nueva pareja, dejó claro que, si llega, bienvenido será, pero no está en búsqueda por el momento, pues se encuentra enfocada en su unigénita, Alaïa, su bienestar y el trabajo.
“Es que no quiero estar con alguien por estar, no quiero conformarme con cosas; quiero que esas cosas que yo quiero en la vida me llenen y por las razones correctas”, enfatizó la también actriz, quien tras 10 años de relación, se separó en 2021 del bailarín español Toni Costa, padre de Alaïa.
Durante la conversación, fue tajante en las situaciones que, en su pasado, llegó a permitir, pero ya no, como, por ejemplo: “infidelidades, desamor y desplantes”. “Ahora no estoy ni para uno”.
“No quiero dar oportunidades, no me interesa dar oportunidades. Si vamos a empezar a entablar una relación seria y al rato vas a salir con alguien más, no estoy para dar oportunidades”, confesó. “Lo que pasa en el principio sigue pasando en la relación”, rememoró sobre una anécdota con un pretendiente.
Finalizando, la coanimadora de “Desiguales” de Univision indicó que, aunque todavía cree en el amor, no sucede lo mismo en cuanto al matrimonio.
Recordemos que, antes de su matrimonio con Costa, la boricua estuvo casada con el cantante Luis Fonsi por cuatro años, de 2006 a 2010. La ruptura entre ambos se dio en un momento delicado, pues ella estaba en camino a superar el cáncer de seno, enfermedad que le fue diagnosticada meses antes de casarse con el intérprete.
