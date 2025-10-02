Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adamari López se sincera sobre el amor y el desamor: “No quiero dar oportunidades”

La presentadora puertorriqueña asegura que sus prioridades en las relaciones han cambiado

2 de octubre de 2025 - 5:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adamari López. (Stephanie Rojas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Si hay algo que ha aprendido la presentadora Adamari López del desamor es a hacerse cada vez más fuerte y, a pesar de que no todo ha sido color de rosa en su vida amorosa, todavía continúa creyendo en el amor. Eso sí, con condiciones distintas a sus pasadas y mediáticas relaciones.

RELACIONADAS

“Las prioridades cambian”, comentó durante el podcast “Desiguales, todos opinamos”. Sobre la posibilidad de encontrar una nueva pareja, dejó claro que, si llega, bienvenido será, pero no está en búsqueda por el momento, pues se encuentra enfocada en su unigénita, Alaïa, su bienestar y el trabajo.

“Es que no quiero estar con alguien por estar, no quiero conformarme con cosas; quiero que esas cosas que yo quiero en la vida me llenen y por las razones correctas”, enfatizó la también actriz, quien tras 10 años de relación, se separó en 2021 del bailarín español Toni Costa, padre de Alaïa.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en el 2011, mientras la artista competía en el concurso televisivo "Mira Quién Baila". (Archivo)Adamari y Toni bailaron un tango en la competencia de baile "Mira quien baila" de Univision, que resultó el inicio de su relación. (Cámara Ready/Alfredo Rolón)Adamari confirmó en el programa "Un Nuevo Día" de Telemundo la separación de Toni y afirmó que su prioridad siempre será el bienestar de su hija y el de ella.
1 / 16 | La vida de pareja de Adamari López y Toni Costa. Adamari López y Toni Costa se conocieron en el 2011, mientras la artista competía en el concurso televisivo "Mira Quién Baila". (Archivo)

Durante la conversación, fue tajante en las situaciones que, en su pasado, llegó a permitir, pero ya no, como, por ejemplo: “infidelidades, desamor y desplantes”. “Ahora no estoy ni para uno”.

“No quiero dar oportunidades, no me interesa dar oportunidades. Si vamos a empezar a entablar una relación seria y al rato vas a salir con alguien más, no estoy para dar oportunidades”, confesó. “Lo que pasa en el principio sigue pasando en la relación”, rememoró sobre una anécdota con un pretendiente.

Finalizando, la coanimadora de “Desiguales” de Univision indicó que, aunque todavía cree en el amor, no sucede lo mismo en cuanto al matrimonio.

Recordemos que, antes de su matrimonio con Costa, la boricua estuvo casada con el cantante Luis Fonsi por cuatro años, de 2006 a 2010. La ruptura entre ambos se dio en un momento delicado, pues ella estaba en camino a superar el cáncer de seno, enfermedad que le fue diagnosticada meses antes de casarse con el intérprete.

Tags
Adamari LópezToni CostaUnivisionRelacionesmatrimoniosLuis Fonsi
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: