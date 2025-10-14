Alec Baldwin choca contra un árbol en Nueva York

Alec Baldwin y su hermano menor, Stephen, salieron ilesos cuando su vehículo chocó contra un árbol en Nueva York.

En un video publicado en Instagram, Alec Baldwin dijo que conducía el Range Rover de su esposa en East Hampton el lunes cuando fue interceptado por un camión de basura “del tamaño de una ballena”.

El actor de 67 años y su hermano y también actor de 59 años viajaban en el vehículo cuando regresaban de asistir al Hamptons International Film Festival, donde Alec Baldwin es copresidente del comité ejecutivo.