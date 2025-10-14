Opinión
14 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
Alec Baldwin choca contra un árbol en Nueva York

El actor y su hermano Stephen se accidentaron en East Hampton

14 de octubre de 2025 - 12:24 PM

Alec Baldwin en gala de derechos humanos en Nueva York, 2021. (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Alec Baldwin y su hermano menor, Stephen, salieron ilesos cuando su vehículo chocó contra un árbol en Nueva York.

En un video publicado en Instagram, Alec Baldwin dijo que conducía el Range Rover de su esposa en East Hampton el lunes cuando fue interceptado por un camión de basura “del tamaño de una ballena”.

El actor de 67 años y su hermano y también actor de 59 años viajaban en el vehículo cuando regresaban de asistir al Hamptons International Film Festival, donde Alec Baldwin es copresidente del comité ejecutivo.

Alec Baldwin dijo que ni él ni su hermano resultaron heridos, pero el vehículo en el que viajaban sufrió daños importantes. El mayor de los Baldwin también agradeció a la policía de East Hampton su respuesta y gestión del accidente. No se reportaron otras lesiones en el accidente.

Alec Baldwin
