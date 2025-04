Aleska Génesis recupera su pasaporte: “Con el corazón más fuerte que nunca”

“Después de la tormenta, llega la libertad. Estuve en silencio, pero no en soledad. Dios, mi familia, mis abogados y ustedes (todos los que nunca dejaron de creer en mí, los que me mandaban un mensaje, una oración o simplemente pensaban en mí) fueron mi fuerza. No fue fácil, pero hoy cierro este ciclo con el corazón más fuerte que nunca. Gracias por no soltarme”, escribió Castellanos.