Alexis Valdés cuestiona con su irreverencia el avance de la era digital

Alexis Valdés regresa a Puerto Rico con “Ignorancia Artificial”, un espectáculo que combina humor, música y reflexión sobre la tecnología y el futuro que le depara a la especie humana a medida que avanzan los tiempos.

En entrevista con El Nuevo Día, el comediante cubano adelantó qué inspiró este nuevo show y lo que el público puede esperar de su presentación en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré este próximo 15 de febrero.

“Todo empezó por un monólogo que yo escribí sobre la pelea con las contraseñas… y mi cabeza se puso a pensar sobre el peligro de que el ser humano esté convirtiendo a la tecnología en una especie de nuevo dios, que es la que manda y ya no nosotros”, lamentó.

Esta inquietud lo llevó a profundizar en cómo la dependencia tecnológica impacta la forma en que pensamos y nos relacionamos hoy día.

“La gente ya no aprende, no memoriza, ya todo te lo dice el (Chat) GPT”, destacó.

El artista siempre ha demostrado su dominio de la oratoria y la inclusión de su creativa propuesta musical, habilidades con las que Valdés llevará un mensaje actualizado y realista, combinando dos contradicciones: la inteligencia y la ignorancia de una forma única e irreverente que invita tanto a reír como a reflexionar.

“Ignorancia Artificial” ya ha presentado 46 funciones, todas sold out, en ciudades como Zúrich, Ginebra, Madrid, Barcelona, Islas Canarias, Tenerife, Miami, Orlando, Tampa y ahora, Puerto Rico.

“El espectáculo cuenta con varias partes: hay una de la nueva nutrición, el mundo de las contraseñas, que a la gente se muere de risa porque lo han sufrido, y de las relaciones humanas en estos tiempos que vivimos. Se van a reír”.

Más allá del humor —que mucha falta hace, según enfatizó—, el comediante siempre busca que el público conecte con un mensaje mucho más profundo.

¿Qué esperas que se lleve Puerto Rico de este show?, preguntó este rotativo.

“Yo espero que la gente salga, que se rían mucho y que, al mismo tiempo, salgan conectados con ese mensaje subyacente que tiene la historia”, adelantó. “Con ese mínimo deseo de: voy a revisar y cuestionar qué hago y cómo puedo no perder mi humanidad. Tener más tiempo de conversación real, mirándome a los ojos con la gente que quiero, esas cosas”.

Finalmente, Valdés compartió su mayor preocupación sobre el porvenir de la sociedad.

“¿Qué temo que pase en el futuro? Hemos avanzado tecnológicamente, pero no éticamente. Tenemos los aparatos más avanzados, pero seguimos matando, seguimos tirando bombas, seguimos siendo enemigos del otro y tratando de destruirlo y dominarlo. Entonces, ¿qué o quiénes van a tener la suficiente ética para decir: ‘De aquí no podemos pasar’ aunque (eso) sea lo que produzca más dinero…”, concluyó.

