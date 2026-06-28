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Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás comienzan su luna de miel en Roma

La pareja contrajo nupcias el pasado 28 de marzo en el Museo de Arte de Puerto Rico

28 de junio de 2026 - 9:42 PM

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Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás en Roma, Italia. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de acaparar los titulares con una boda de ensueño en el Museo de Arte de Puerto Rico, la pregunta que todos los fanáticos de Jaime Mayol se hacían era hacia dónde volaría junto a su ahora esposa, Carolina Vale Pendás para su luna de miel. Sin embargo, el presentador de “Viva la tarde” de Wapa Televisión sorprendió al revelar que la maletas tendrían que esperar.

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Casarse un sábado y no hacer absolutamente nada durante la Semana Santa. Esa fue la atípica pero muy necesaria decisión de Mayol y Vale Pendás tras su mediático enlace.

El animador y la epidemióloga optaron por la honestidad: el cansancio acumulado pudo más que las ganas de viajar. Esto los llevó a posponer su aventura oficial para más adelante.

Ese “más adelante” llegó este mes de junio. Hoy, sábado, la pareja compartió la primera parada de su luna de miel: Roma, Italia.

La pareja contrajo nupcias el pasado 28 de marzo con 200 invitados como testigos. El evento fue coordinado por Ana Agosto Events.

En febrero de 2025, bajo el cielo de Portugal y tras más de tres años de complicidad, Jaime Mayol decidió sellar su destino junto a Carolina Vale Pendás y la comprometió. Recientemente, la pareja tuvo su sesión de "Love Story" en el Viejo San Juan. De esta manera, lo que comenzó como un discreto romance se transformó, entre paisajes europeos, en la promesa de una vida compartida. Las fotografías fueron capturadas por Phosphilic. “Todo lo que me hacía falta, y más, ella lo tiene". Con estas palabras, Mayol describió el impacto de Vale Pendás en su vida. El arreglo personal de la novia fue de Jany MUA.
1 / 5 | Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás: antesala de una boda real en Puerto Rico. En febrero de 2025, bajo el cielo de Portugal y tras más de tres años de complicidad, Jaime Mayol decidió sellar su destino junto a Carolina Vale Pendás y la comprometió. Recientemente, la pareja tuvo su sesión de "Love Story" en el Viejo San Juan. - Suministrada
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Jaime MayolLuna de mielRoma
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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