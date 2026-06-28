Jaime Mayol y Carolina Vale Pendás comienzan su luna de miel en Roma

Luego de acaparar los titulares con una boda de ensueño en el Museo de Arte de Puerto Rico, la pregunta que todos los fanáticos de Jaime Mayol se hacían era hacia dónde volaría junto a su ahora esposa, Carolina Vale Pendás para su luna de miel. Sin embargo, el presentador de “Viva la tarde” de Wapa Televisión sorprendió al revelar que la maletas tendrían que esperar.

Casarse un sábado y no hacer absolutamente nada durante la Semana Santa. Esa fue la atípica pero muy necesaria decisión de Mayol y Vale Pendás tras su mediático enlace.

El animador y la epidemióloga optaron por la honestidad: el cansancio acumulado pudo más que las ganas de viajar. Esto los llevó a posponer su aventura oficial para más adelante.

Ese “más adelante” llegó este mes de junio. Hoy, sábado, la pareja compartió la primera parada de su luna de miel: Roma, Italia.

La pareja contrajo nupcias el pasado 28 de marzo con 200 invitados como testigos. El evento fue coordinado por Ana Agosto Events.