El comediante cubano Alexis Valdés regresa a Puerto Rico para presentar su nuevo espectáculo “Los hombres sí lloran”.

La presentación será el sábado, 19 de noviembre a las 8:30 p.m. el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Puerto Rico se ha convertido en una plaza muy importante para mi carrera. El recibimiento que siempre me brindan los boricuas me llena de mucha alegría y a su vez me veo comprometido en transmitirles ese mismo sentimiento con mi show. Presentaremos las razones de una manera jocosa del ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde? lloran los hombres, como arma de manipulación. Les aseguro que van a llorar pero de la risa”, mencionó Valdés.

“Los hombres sí lloran” es un espectáculo al estilo stand-up, solo para adultos y tendrá como artista invitado al esperado y querido “Cristinito”, quien con su ilógica cordura, aportará con su talento y música para el deleite de los asistentes.

Para información y boletos del espectáculo de Alexis Valdés, “Los hombres sí lloran”, puede comunicarse a la boletería del Centro de Bellas Artes (787) 620-4444 y acceder a ticketera.com.