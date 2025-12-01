Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Amelia Vega da a luz y muestra a su bebé: “Nuestro sexto regalo del cielo”

La Miss Universe 2003, casada con el baloncelista Al Horford, compartió unas tiernas imágenes de la nueva integrante del hogar

1 de diciembre de 2025 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amelia Vega posa ante el lente y muestra su sexto embarazo. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La Miss Universe 2003, Amelia Vega y su esposo Al Horford le dieron la bienvenida a su sexto hijo.

Aunque habían anunciado que el bebé Horford Vega llegaría en diciembre 2025, su llegada se adelantó. La niña Vail Horford Vega nació el pasado 26 de noviembre

“Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón”, expresó Vega el domigo en una publicación en su cuenta de Instagram.

También compartió unas tiernas imágenes de la nueva integrante de su familia con el siguiente mensaje: “Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor… todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción. Te amo, chiquita mía", manifestó Vega.

Fue el pasado verano que la pareja de famosos anunció que su familia crecía y estaban a la espera de su sexto hijo.

Vega y Horford, quienes ostentan ser la primera Miss Universe dominicana y el primer campeón dominicano de la NBA respectivamente, mantienen un matrimonio junto a sus hijos Ean, de 10 años; Alía, de 8; Ava, de 6; Nova, de 4; y Mila, de 2.

