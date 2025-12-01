Amelia Vega da a luz y muestra a su bebé: “Nuestro sexto regalo del cielo”

La Miss Universe 2003, Amelia Vega y su esposo Al Horford le dieron la bienvenida a su sexto hijo.

Aunque habían anunciado que el bebé Horford Vega llegaría en diciembre 2025, su llegada se adelantó. La niña Vail Horford Vega nació el pasado 26 de noviembre

“Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón”, expresó Vega el domigo en una publicación en su cuenta de Instagram.

También compartió unas tiernas imágenes de la nueva integrante de su familia con el siguiente mensaje: “Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor… todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción. Te amo, chiquita mía", manifestó Vega.

Fue el pasado verano que la pareja de famosos anunció que su familia crecía y estaban a la espera de su sexto hijo.