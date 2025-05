¿Ana María Polo se casó con Ana Gabriel en Miami?

Polo, en entrevista con Javier Ceriani , aclaró la situación de manera enfática: “Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez? Ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. ¡Qué ridiculez es esa! ¡Qué inteligencia artificial, señores!”, expresó con su característico sentido del humor y en tono contundente.

Por su parte, la cantante mexicana, aún no se ha pronunciado sobre este asunto. No obstante, en una entrevista posterior, la intérprete desmintió otra parte del audio: “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”.