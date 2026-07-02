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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaf Torres revela el diagnóstico que lo mantiene hospitalizado en México

El atleta, modelo y cantante dejó saber que seguirá en tratamiento

1 de julio de 2026 - 2:03 PM

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En la actualidad, Asaf Torres es uno de los participantes de ”Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales". (alexis.cedeno)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El atleta y modelo puertorriqueño Asaf Torres reveló esta tarde el diagnóstico que lo mantiene hospitalizado en Ciudad de México. Según el boricua, padece colitis “por una infección o bacteria”.

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Torres, de igual manera, informó que le tomaron unas muestras de sangre y que continuará el tratamiento para una recuperación total.

El pasado lunes, el atleta compartió con sus seguidores que se encontraba hospitalizado luego de sufrir un fuerte episodio de diarreas y sangrado, aparentemente, a causa de un parásito en un alimento.

Esta personalidad de los "reality shows“, que actualmente compite en ”Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales", que se produce desde las instalaciones de TelevisaUnivision, ubicadas en la Ciudad de México, señaló el pasado martes en la noche que le hicieron una limpieza de colon para realizarle una colonoscopia.

“Aquí estoy resucitando. Ya me hicieron la colonoscopia, me durmieron. Tenía lesiones internas, en mi área abdominal. Todavía tengo partes inflamadas que están sanando. Igual van a analizar la colonoscopia bien, porque me hicieron unas biopsias para hacerme otros análisis. Ya mañana (miércoles) me hacen unos análisis para ver cómo está todo para salir del hospital. Seguimos en mejoría. Los quiero”, expresó en una de sus historias en las redes sociales.

Asimismo, el también cantante de 29 años, quien en días recientes cumplió años, publicó previamente un mensaje desde la cama del hospital en donde está recluido.

“Aquí seguimos en mi semana de cumpleaños. Gracias a los que se han preocupado y enviado mensajes de apoyo. Al parecer tengo un parásito por alguna comida de aquí, pero me harán una colonoscopia para descartar otros motivos de mi sangrado… nos recuperaremos más fuertes si Dios permite", destacó el joven de Vega Baja, quien fue parte de del primer grupo de participantes del programa de competencias de Wapa Televisión,“Guerreros”, así como otros a nivel internacional como ”La mansión del Chiri", “Los 50″ y “La mansión de Luinny”.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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