Así es el nuevo restaurante de Maluma en Medellín

El restaurante está ubicado en el Alto de Las Palmas, en cercanías de los municipios de Envigado y Rionegro, y nació bajo la unión de Royalty World Inc., empresa propiedad de Maluma, con Berlín Studio y otros socios extranjeros y nacionales no desvelados en la inauguración.

Colombia en un bocado

“Yo no vivo en Medellín, realmente. Yo quisiera vivir acá, pero cada vez que vengo trato de sentirme como en casa, así que yo no puedo dejar a un lado lo que es el progreso de mi ciudad. No puedo pensar en invertir en otras partes que no sean solamente en el exterior, sino volver a Colombia, volver a Medellín y apoyar obviamente la economía”, apuntó el artista.