Así fue la cita romántica de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El británico Lewis Hamilton y la empresaria y modelo Kim Kardashian estarían saliendo como pareja tras ser captados en una noche romántica que vivieron en Reino Unido, a escondidas de los periodistas.

De acuerdo con el diario The Sun, Lewis y Kim pasaron la noche en el hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, y disfrutaron de un masaje en pareja, spa y una cena romántica durante el fin de semana.

Kim, de 45 años de edad, viajó el pasado sábado desde Los Ángeles hasta Reino Unido en su jet privado, avaluado en los 100 millones de dólares, para el encuentro con Lewis, de 41, quien estuvo manejando el Ferrari en la mañana y aterrizó en helicóptero en el exclusivo lugar a las 4 de la tarde.

La mujer llegó sin hacer mucho ruido, con una montaña de equipaje y sus guardaespaldas. Un testigo del encuentro señaló que todo fue romántico entre Hamilton y una de las hermanas del clan Kardashian.

PUBLICIDAD

“La llegada de Kim fue muy discreta. Estaba protegida dos guardaespaldas y la llevaron rápidamente al interior. Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Ella tenía dos guardaespaldas con ella y Lewis tenía un oficial de protección personal, pero ellos permanecieron en un segundo plano”, afirmó un testigo.

Los famosos disfrutaron del spa del club de campo en Witney, Oxfordshire, antes de pasar a una cena romántica lejos de las cámaras de los paparazzi. Tras el encuentro, pasaron la noche en la habitación principal de la casa.

“Dos de los tres estaban de guardia frente a la puerta de su habitación, para que nadie pudiera molestarlos. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, dijo una fuente al diario citado.

“Por la noche cenaron en un salón privado para no tener otros invitados alrededor. Estelle Manor es un lugar increíble para tener una cita; es muy lujoso y glamoroso”, agregó.

Tras pasar la noche juntos, Kim Kardashian hizo ejercicio en el gimnasio de las instalaciones y una breve caminata con sudadera y capucha. En la tarde, ambos dejaron el lugar, cada uno por su lado, pero sin hacer mucho ruido.

“Mientras Lewis caminaba y usaba las puertas delanteras, Kim fue sacada por una salida lateral. No se podía pasar por alto que era ella: llevaba consigo unas ocho maletas que tenían su nombre grabado en el lateral”, señaló un testigo.