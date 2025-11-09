Opinión
9 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kim Kardashian reprueba el examen de abogacía: “Estuve tan cerca de aprobar”

La revalida para la licenciatura en derecho se realiza solo dos veces al año en California

9 de noviembre de 2025 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kim Kardashian (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kim Kardashian todavía no es abogada. La socialité reveló que reprobó el examen de la barra de abogados de California.



La empresaria recurrió a Instagram para sincerarse sobre la prueba de estudio que es el paso final para obtener la licencia para ejercer.

“Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, escribió. “Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación”.

Kim presentó el examen de abogacía de California los días 29 y 30 de julio.

“Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora. Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!”, añadió.

De acuerdo a People, el examen de abogacía de California se realiza solo dos veces al año, consta de cinco preguntas de ensayo de una hora de duración, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple.

La fundadora de Skims anunció que estudiaba Derecho una entrevista con la revista Vogue en 2019.

En dicha entrevista, explicó que se inspiró para convertirse en abogada al ver un resultado muy positivo en el caso de Alice Marie Johnson.

Tags
Kim KardashianHollywood
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
