Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
83°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kim Kardashian defiende a su hija North West por tatuajes y piercing

La famosa madre asegura que su niña es muy madura y le consulta sus preferencias

26 de octubre de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kim Kardashian asegura tener mucho confianza en su hija de 12 años. (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kim Kardashian salió en defensa de su hija North West, de 12 años, tras la polémica que se generó en redes sociales luego de que la menor apareciera luciendo tatuajes faciales falsos, un piercing en la nariz y parrillas dentales en varios videos publicados en su cuenta compartida de TikTok.

RELACIONADAS

Las imágenes, en las que también participaron algunas de sus amigas con modificaciones similares, se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas hacia la hija mayor de la empresaria y su exesposo Kanye “Ye” West.

El portal Daily Mail Australia tituló uno de los clips con la frase: “North West, de 12 años, preocupa a sus fans con su nueva imagen” y en los comentarios, algunos usuarios expresaron su desacuerdo: “¿Qué tal si te comportas como una niña?” o “Por cierto, tiene 12 años”, mientras otros calificaron el hecho como “simplemente triste”.

Según publica People, frente a las reacciones negativas, la cuenta conjunta de Kim y North en TikTok respondió aclarando que no se trataba de algo serio, y poco después, la empresaria abordó directamente el tema durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, Allí, la fundadora de SKIMS habló sobre la personalidad de su hija y la manera en que enfrenta las críticas:

North es muy madura en cierto sentido, y me dice: ‘Mamá, vi esto y no me importa que no les guste mi pelo azul o esto o aquello’. Tiene mucha confianza”, expresó Kim.

La estrella de reality también admitió que ser madre de una niña en crecimiento y bajo el ojo público no es fácil. “Como madre, estás aprendiendo al mismo tiempo. Pensé: ‘Bueno, no volveremos a usar eso. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo’. A veces solo pido un poco de gracia”, confesó.

No es la primera vez que Kim enfrenta críticas por las decisiones estéticas de su hija. En septiembre, fue señalada por permitirle a North usar un piercing en el dedo medio durante un viaje a Roma. Sin embargo, Kardashian volvió a defender el derecho de su hija a expresarse, asegurando que la moda y el maquillaje son parte de su proceso creativo y de autodescubrimiento.

“He tenido esas conversaciones con North sobre maquillaje porque le encanta su delineador de labios”, explicó. “Está tomando clases de maquillaje para efectos especiales, y la verdad es que tiene mucho talento. Le gusta experimentar y aprender”.

A pesar de la controversia, Kim dejó claro que respalda a su hija mientras explora sus gustos e identidad, siempre guiándola desde el diálogo y el acompañamiento. “Ella tiene una gran confianza en sí misma, y creo que eso es algo que debemos celebrar, no censurar”, concluyó.

Tags
Kim KardashiantatuajesMadre
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: