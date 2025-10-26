Kim Kardashian defiende a su hija North West por tatuajes y piercing

Kim Kardashian salió en defensa de su hija North West, de 12 años, tras la polémica que se generó en redes sociales luego de que la menor apareciera luciendo tatuajes faciales falsos, un piercing en la nariz y parrillas dentales en varios videos publicados en su cuenta compartida de TikTok.

Las imágenes, en las que también participaron algunas de sus amigas con modificaciones similares, se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de críticas hacia la hija mayor de la empresaria y su exesposo Kanye “Ye” West.

El portal Daily Mail Australia tituló uno de los clips con la frase: “North West, de 12 años, preocupa a sus fans con su nueva imagen” y en los comentarios, algunos usuarios expresaron su desacuerdo: “¿Qué tal si te comportas como una niña?” o “Por cierto, tiene 12 años”, mientras otros calificaron el hecho como “simplemente triste”.

Según publica People, frente a las reacciones negativas, la cuenta conjunta de Kim y North en TikTok respondió aclarando que no se trataba de algo serio, y poco después, la empresaria abordó directamente el tema durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, Allí, la fundadora de SKIMS habló sobre la personalidad de su hija y la manera en que enfrenta las críticas:

PUBLICIDAD

“North es muy madura en cierto sentido, y me dice: ‘Mamá, vi esto y no me importa que no les guste mi pelo azul o esto o aquello’. Tiene mucha confianza”, expresó Kim.

La estrella de reality también admitió que ser madre de una niña en crecimiento y bajo el ojo público no es fácil. “Como madre, estás aprendiendo al mismo tiempo. Pensé: ‘Bueno, no volveremos a usar eso. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo’. A veces solo pido un poco de gracia”, confesó.

No es la primera vez que Kim enfrenta críticas por las decisiones estéticas de su hija. En septiembre, fue señalada por permitirle a North usar un piercing en el dedo medio durante un viaje a Roma. Sin embargo, Kardashian volvió a defender el derecho de su hija a expresarse, asegurando que la moda y el maquillaje son parte de su proceso creativo y de autodescubrimiento.

“He tenido esas conversaciones con North sobre maquillaje porque le encanta su delineador de labios”, explicó. “Está tomando clases de maquillaje para efectos especiales, y la verdad es que tiene mucho talento. Le gusta experimentar y aprender”.