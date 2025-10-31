Opinión
31 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La NASA responde a Kim Kardashian: el alunizaje de 1969 sí ocurrió

“Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!”, escribió Sean Duffy, administrador interino

31 de octubre de 2025 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. Aquí en una de sus primeras caminatas lunares. (NASA)
Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna.
Por AFP
Agencia de noticias

La estrella estadounidense de telerrealidad Kim Kardashian dijo dudar de la veracidad de la misión de la NASA a la Luna en 1969, lo que llevó al jefe de la agencia espacial a confirmar la expedición histórica, objeto de teorías conspirativas.

“Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!”, escribió el jueves en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA.

En el último episodio de su serie “Las Kardashian”, Kim Kardashian manifestó su escepticismo sobre la misión Apolo 11 de 1969, durante la cual los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar.

“Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro”, dice Kim Kardashian a su coprotagonista, Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

“No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió”, afirma ella.

No queda claro a qué artículo se refiere, ni si los comentarios son realmente de Buzz Aldrin.

Kardashian volvió a afirmar poco después que la misión espacial es “falsa” ya que existen “algunos videos de Buzz Aldrin hablando de que no ocurrió”.

Según ella, “él lo dice todo el tiempo ahora en entrevistas”.

El responsable de la NASA etiquetó a Kardashian en su publicación y destacó la misión Artemis, el actual programa de exploración lunar de la agencia.

“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”, dijo Duffy, quien invitó a Kardashian al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión, el cual aún no tiene fecha prevista.

