Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
85°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La NASA da un paso más hacia el lanzamiento de jets supersónicos silenciosos

La agencia aeroespacial y Lockheed Martin probaron con éxito un jet capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido

30 de octubre de 2025 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La NASA y el fabricante de armas y aeroespacial de Estados Unidos, Lockheed Martin, probaron con éxito un jet el martes que es capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido. (Garry Tice)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión jet supersónico diseñado para hacer muy poco ruido realizó su primer vuelo esta semana, cruzando el desierto del sur de California justo después del amanecer en lo que podría ser el primer paso hacia viajes comerciales mucho más rápidos, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

RELACIONADAS

La NASA y el fabricante de armas y aeroespacial de Estados Unidos, Lockheed Martin, probaron con éxito un jet el martes que es capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido.

Los aviones han sido capaces de volar a velocidades supersónicas desde la década de 1940. El problema es que los aviones ultra rápidos están prohibidos para viajes comerciales sobre tierra porque producen un estallido sónico explosivo —y aterrador— que perturba al público.

El avión supersónico Concorde, operado por British Airways y Air France, realizó vuelos transatlánticos a partir de la década de 1970. Pero estos se suspendieron en 2003 después de que un accidente fatal tres años antes hundiera la demanda del costoso servicio.

Si la NASA y Lockheed Martin pueden reducir con éxito el volumen, los nuevos jets podrían reducir el tiempo de viaje entre lugares como la Ciudad de Nueva York y Los Ángeles aproximadamente a la mitad, abriendo una industria de viajes aéreos completamente nueva.

El X-59 es capaz de volar más rápido que la velocidad del sonido con lo que Lockheed Martin describió como solo un “golpe suave”. El vuelo de prueba del martes fue aún más lento que la velocidad del sonido y tenía como objetivo principal probar la integridad estructural del avión. Aún así, se celebró como un paso significativo hacia el uso generalizado de los viajes supersónicos.

El avión compacto de 100 pies despegó de las instalaciones de Lockheed Martin Skunk Works en Palmdale, a unas 60 millas al norte de Los Ángeles, se deslizó sobre el desierto y aterrizó cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, a unas 40 millas de distancia.

El primer avión en moverse más rápido que la velocidad del sonido, o 767 mph, despegó hace casi 80 años en 1947, según la NASA. Pero los vuelos a esa velocidad fueron prohibidos sobre tierra en Estados Unidos pronto en respuesta a las encuestas. Los residentes se quejaron de que el ruido reverberaba a través de las grandes ciudades, sacudiendo las ventanas y sobresaltando al público.

La NASA y Lockheed Martin han estado trabajando durante años en una solución que evitaría el ruido y conduciría a un cambio regulatorio, en gran parte para hacer posible el viaje supersónico comercial dentro de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsNASAAvión
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: