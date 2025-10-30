La NASA da un paso más hacia el lanzamiento de jets supersónicos silenciosos

Un avión jet supersónico diseñado para hacer muy poco ruido realizó su primer vuelo esta semana, cruzando el desierto del sur de California justo después del amanecer en lo que podría ser el primer paso hacia viajes comerciales mucho más rápidos, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

La NASA y el fabricante de armas y aeroespacial de Estados Unidos, Lockheed Martin, probaron con éxito un jet el martes que es capaz de viajar más rápido que la velocidad del sonido.

Los aviones han sido capaces de volar a velocidades supersónicas desde la década de 1940. El problema es que los aviones ultra rápidos están prohibidos para viajes comerciales sobre tierra porque producen un estallido sónico explosivo —y aterrador— que perturba al público.

El avión supersónico Concorde, operado por British Airways y Air France, realizó vuelos transatlánticos a partir de la década de 1970. Pero estos se suspendieron en 2003 después de que un accidente fatal tres años antes hundiera la demanda del costoso servicio.

Si la NASA y Lockheed Martin pueden reducir con éxito el volumen, los nuevos jets podrían reducir el tiempo de viaje entre lugares como la Ciudad de Nueva York y Los Ángeles aproximadamente a la mitad, abriendo una industria de viajes aéreos completamente nueva.

El X-59 es capaz de volar más rápido que la velocidad del sonido con lo que Lockheed Martin describió como solo un “golpe suave”. El vuelo de prueba del martes fue aún más lento que la velocidad del sonido y tenía como objetivo principal probar la integridad estructural del avión. Aún así, se celebró como un paso significativo hacia el uso generalizado de los viajes supersónicos.

El avión compacto de 100 pies despegó de las instalaciones de Lockheed Martin Skunk Works en Palmdale, a unas 60 millas al norte de Los Ángeles, se deslizó sobre el desierto y aterrizó cerca del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, a unas 40 millas de distancia.

El primer avión en moverse más rápido que la velocidad del sonido, o 767 mph, despegó hace casi 80 años en 1947, según la NASA. Pero los vuelos a esa velocidad fueron prohibidos sobre tierra en Estados Unidos pronto en respuesta a las encuestas. Los residentes se quejaron de que el ruido reverberaba a través de las grandes ciudades, sacudiendo las ventanas y sobresaltando al público.