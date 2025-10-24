¿Qué es el aneurisma cerebral? La condición que padece Kim Kardashian

Kim Kardashian sorprendió al revelar que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, sumándose así a otras personalidades que han enfrentado esta afección, como la presentadora mexicana Yolanda Andrade.

Durante la temporada 7 de “The Kardashians”, Kim contó que su médico atribuyó el padecimiento al intenso estrés que vive.

La modelo detalló que se encontraba en un chequeo médico de rutina, específicamente una resonancia magnética, cuando detectaron el pequeño aneurisma, es decir, una protuberancia en las paredes de un vaso sanguíneo. Los aneurismas pueden romperse y provocar hemorragias mortales.

Kardashian señaló que su nivel de estrés se debe principalmente a la preocupación por sus hijos y la relación con su exesposo, Kanye West. “Me siento más estresada probablemente porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas, van a crecer y verán”, explicó.

Como madre, su prioridad es asegurar que sus hijos estén protegidos ante cualquier comportamiento impredecible de West. En sus declaraciones, incluso reconoció haber sentido un síndrome de Estocolmo durante su relación: “Siempre me sentía muy mal, siempre lo protegía y siempre quería ayudarlo”, dijo.

Además, Kardashian reveló que durante meses West no ha llamado para saber de sus cuatro hijos, por lo que ella se encarga de ellos a tiempo completo.

¿Qué es el aneurisma cerebral?

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es una zona debilitada o delgada en una arteria del cerebro que se infla, llenándose de sangre. Este abultamiento puede ejercer presión sobre los nervios o tejidos cerebrales.

El artículo destaca que si el aneurisma se rompe, puede causar graves problemas de salud, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma e incluso la muerte.

Además, se menciona que los aneurismas cerebrales son más comunes en mujeres que en hombres, y aunque pueden desarrollarse a cualquier edad, es más frecuente en adultos entre 30 y 60 años.

En cuanto a los síntomas de un aneurisma no roto, se incluyen: dolor por encima y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis en un lado de la cara, pupila dilatada en el ojo, y alteraciones en la visión, como visión doble.

Por otro lado, si el aneurisma se rompe, los síntomas pueden incluir visión doble, vómitos, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso paro cardíaco.

