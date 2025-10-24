Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué es el aneurisma cerebral? La condición que padece Kim Kardashian

La mediática y empresaria sorprendió al revelar su diagnóstico durante la temporada 7 de “The Kardashians”

24 de octubre de 2025 - 11:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kardashian señaló que su nivel de estrés se debe principalmente a la preocupación por sus hijos y la relación con su exesposo, Kanye West (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kim Kardashian sorprendió al revelar que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, sumándose así a otras personalidades que han enfrentado esta afección, como la presentadora mexicana Yolanda Andrade.

RELACIONADAS

Durante la temporada 7 de “The Kardashians”, Kim contó que su médico atribuyó el padecimiento al intenso estrés que vive.

La modelo detalló que se encontraba en un chequeo médico de rutina, específicamente una resonancia magnética, cuando detectaron el pequeño aneurisma, es decir, una protuberancia en las paredes de un vaso sanguíneo. Los aneurismas pueden romperse y provocar hemorragias mortales.

Kardashian señaló que su nivel de estrés se debe principalmente a la preocupación por sus hijos y la relación con su exesposo, Kanye West. “Me siento más estresada probablemente porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas, van a crecer y verán”, explicó.

Como madre, su prioridad es asegurar que sus hijos estén protegidos ante cualquier comportamiento impredecible de West. En sus declaraciones, incluso reconoció haber sentido un síndrome de Estocolmo durante su relación: “Siempre me sentía muy mal, siempre lo protegía y siempre quería ayudarlo”, dijo.

Además, Kardashian reveló que durante meses West no ha llamado para saber de sus cuatro hijos, por lo que ella se encarga de ellos a tiempo completo.

¿Qué es el aneurisma cerebral?

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es una zona debilitada o delgada en una arteria del cerebro que se infla, llenándose de sangre. Este abultamiento puede ejercer presión sobre los nervios o tejidos cerebrales.

El artículo destaca que si el aneurisma se rompe, puede causar graves problemas de salud, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma e incluso la muerte.

Además, se menciona que los aneurismas cerebrales son más comunes en mujeres que en hombres, y aunque pueden desarrollarse a cualquier edad, es más frecuente en adultos entre 30 y 60 años.

En cuanto a los síntomas de un aneurisma no roto, se incluyen: dolor por encima y detrás del ojo, entumecimiento, debilidad, parálisis en un lado de la cara, pupila dilatada en el ojo, y alteraciones en la visión, como visión doble.

Por otro lado, si el aneurisma se rompe, los síntomas pueden incluir visión doble, vómitos, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso paro cardíaco.

Kim Kardashian padece psoriasis

En el pasado, Kim Kardashian enfrentó psoriasis, una enfermedad crónica de la piel que provoca sarpullidos con manchas rojas y escamosas, acompañadas de picazón, y que suele aparecer en codos, rodillas, cuero cabelludo y tronco. Aunque existen tratamientos para controlar sus síntomas, la afección se presenta en ciclos, con brotes que pueden durar semanas o meses antes de disminuir.

Tags
Kim KardashianEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: