EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Audio del 911 revela detalles sobre los momentos finales de Catherine O’ Hara

La actriz falleció de forma sorpresiva, tras una breve enfermedad

31 de enero de 2026 - 9:38 AM

Uno de los papeles más recordados y queridos de Catherine O'Hara es el de Kate McCallister en "Home Alone". Compartió créditos con Macaulay Culkin en la primera y segunda parte de "Home Alone". Falleció el 30 de enero a sus 71 años.
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Catherine O’Hara, la actriz detrás de clásicos como “Home Alone” y “Beetlejuice”, presentó dificultad para respirar en sus últimas horas, según un audio del 911.

La intérprete sufrió una emergencia médica en su residencia de Brentwood, California, durante la madrugada del viernes 30 de enero. Los paramédicos llegaron alrededor de las 5:00 a. m. y la trasladaron de urgencia al hospital en estado “grave”.

Horas más tarde, Creative Artists Agency anunció su fallecimiento a los 71 años, atribuyéndolo a una “breve enfermedad”.

Una carrera activa hasta sus últimos días

Catherine había planeado participar en la segunda temporada de “The Studio”, de Seth Rogen, pero el proyecto se adaptó para que su personaje no apareciera debido a asuntos personales, informó The Sun.

Le sobreviven su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de “Beetlejuice”, y sus hijos, Matthew y Luke.

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie “Schitt’s Creek”.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en “Double Negative” (1980).

Tras varios papeles en televisión, O’Hara conquistó al público con su rol en el “Beetlejuice” de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia “Home Alone”, que disparó la carrera del entonces actor infantil.

*Con información de AFP.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
