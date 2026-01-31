“Moira Rose”, “Delia Deetz”, “Cookie Fleck” y la madre de “Kevin”: papeles memorables de Catherine O’Hara

Desde luego, ahora no es el momento de andarse con rodeos. Pero, ¿podemos hablar de la brillantez cómica de Catherine O’Hara?

Estas palabras radicalmente arcanas, como tantas otras, goteaban de la lengua de la talentosa comediante con tal sedosidad como “Moira”, su singularmente excéntrica matriarca en “Schitt’s Creek”, que uno se reía mucho antes de preguntarse qué significaban.

Pero, a la inversa, O’Hara, que falleció el viernes a los 71 años, podía hacer que una frase aburrida fuera totalmente hilarante. Como cuando declaró desesperadamente, intentando un poco de corte de línea en la abarrotada sala de espera de ultratumba de “Beetlejuice Beetlejuice”: “¡Tengo entrada global!”

Y para algo aún más conciso, ¿qué tal su simple lectura de una línea de una sola palabra “¡¡¡KEVIN!!!”? - ¿el niño que dejaba atrás en las películas de “Home Alone”?

PUBLICIDAD

En cualquier caso, como diría “Moira”, no seas rociero (perezoso). Aquí tienes algunos papeles imborrables de O’Hara para ponerte al día:

“Moira” en “Schitt’s Creek” (2015-2020)

El anuncio que "Moira Rose" rueda para el vino de frutas del viticultor local Herb Ertlinger empieza razonablemente bien. Hasta que intenta pronunciar el nombre del producto.

“Herb Ervlinger. Erv Herblinger. Bing Liveheinger”, entona, ebria, en una escena virtuosa que recuerda a Lucille Ball en su anuncio de Vitameatavegamin.

“Moira”, un papel en la cima de su carrera (y ganadora de un Emmy) en la comedia creada por Eugene y su hijo Dan Levy, aportó a O’Hara legiones de nuevos fans, y elevó un nuevo vocabulario. Descubrió gran parte de él en oscuros libros de palabras, dice.

O’Hara declaró que había creado el personaje pensando en mujeres casadas con hombres ricos, mujeres que querían ser consideradas especiales por derecho propio. Su aspecto único incluía una serie de pelucas excéntricas. “Conocí a una mujer que organizaba cenas en su casa, desaparecía y volvía con pelucas diferentes. Y ella aparecía en plan ‘Tada’” - Lo que Moira sintiera en un día concreto dictaba qué tipo de peluca se pondría".

“Schitt’s Creek” se puede alquilar en varias plataformas.

“Delia” en “Beetlejuice” (1988) y “Beetlejuice Beetlejuice” (2024)

Treinta y seis años después de la primera “Beetlejuice”, Tim Burton vuelve a la carga con una secuela para 2024. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una muy buena razón: O’Hara.

Su “Delia Deetz”, la narcisista fue un personaje secundario que robó todo el espectáculo.

Para comprobar su comicidad, basta con ver la rápida escena en la que “Delia”, montando una exposición en una galería en la que ella misma es el lienzo, notifica a “Lydia”: “Tu padre me ha abandonado”.

PUBLICIDAD

“¿Se va a divorciar de ti? pregunta “Lydia”. “¡Qué idea más horrible!”, responde “Delia” conmocionada. (Golpe). “No, está muerto”.

Las películas de “Beetlejuice” se pueden alquilar en varias plataformas.

“Kate McAllister” en “Solo en casa” (1990) y “Solo en casa 2. Perdidos en Nueva York”

Vale, la maternidad es caótica. Es difícil estar al tanto de todo. Se pueden dejar cosas en casa por error. Un niño, incluso.

Una vez.

Pero, ¿dos veces? Eso es icónico.

En el avión de la primera película de “Home Alone”, “Kate” le dice a su marido que tiene la terrible sensación de haber olvidado algo. “¿Apagué el café?” “¿Has cerrado?” Y entonces, se da cuenta: “¡KEVIN!”

“Kate” había cambiado su peinado por un elegante bob -pero aparentemente no había actualizado sus habilidades como madre- dos años más tarde cuando, en la secuela, “Kevin” de nuevo fue descubierto desaparecido, en el aeropuerto de Miami. Esta vez, el “¡Kevin!” de O’Hara se oyó a todo volumen, acompañado de su caída hacia atrás, inconsciente.

Esos momentos permitieron a O’Hara, en un papel mayoritariamente heterosexual, añadir un poco de la chifladura que la caracteriza. Pero las escenas de reencuentro con “Kevin” (Macaulay Culkin) fueron conmovedoras, y fue difícil no llorar cuando ella se disculpó y dijo: “Feliz Navidad, cariño”.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo”, dijo Culkin en Instagram el viernes, junto a una imagen de “‘Home Alone”.

Las películas de “Home Alone” están disponibles en Disney+ y se pueden alquilar en varias plataformas.

Cookie en “Best In Show” (2000)

Tenemos 80 episodios de “Schitt’s Creek” para ver la brillante sinergia entre O’Hara y Eugene Levy, pero si quieres ver su magia temprana, no busques más allá de “Cookie” y “Gerry Fleck”, los dueños de perros casados en el clásico falso documental de Christopher Guest “Best In Show”.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, cuando “Cookie” y “Gerry” cantan una oda a su querido Norwich Terrier.

O’Hara, por ejemplo, canta en un tono musical que suena demasiado alto para existir realmente en este planeta.

“Dios ama a un terrier, sí que lo ama” cantan. “A Dios no se le escapó una puntada, Sea un perro o sea una perra. Cuando hizo el merrier de Norwich con su lindo derrière; Sí, Dios ama a un terrier”.