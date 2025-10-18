Aylín Mujica: con “mucho camino por recorrer” en la industria del entretenimiento

La carrera de la actriz Aylín Mujica inició a sus 8 años como estudiante de danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Desde entonces, la cubana de 50 años no se ha detenido en la búsqueda de oportunidades que enriquezcan su trayectoria y la posicionen entre las mejores de la televisión hispana.

Hoy, tres décadas después de su debut en la pantalla, la egresada de la Escuela Internacional de Cine de La Habana, Mujica es la primera guarachera en recibir una estrella en el prestigioso Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México. Mújica, además, ha formado parte del elenco de más de una veintena de telenovelas, ha conducido casi una decena de programas y premios especiales, y ha cautivado con su participación en “reality shows”, obras de teatro y películas.

“Ahora, con mis hijos ya grandes, tengo un tiempito más para poder dedicarlo a mi carrera y siento que no voy ni por la mitad. De verdad, me falta mucho camino por recorrer”, expresó la eterna villana en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Lo que yo hago con las villanas en la televisión también es algo que me apasiona y que me pongo muy creativa, pero a la hora que termino una novela me encanta hacer teatro. Me conecta con la realidad porque cada función es diferente, ninguna función se parece a otra, y ese intercambio de energía con el público, que tú sientes cuando se ríe, respira, eso es único. La comedia me encanta porque me saca completamente de todo lo que siempre hago”, describió la madre de tres hijos.

“Brujas”, explicó Mujica, trata de un grupo de amigas y excompañeras de un colegio religioso que se reúnen muchos años después con la intención de celebrar su amistad. Mientras avanza la noche, se comienzan a revelar algunas verdades que captan la atención y la incomodidad de las chicas.

Si bien es cierto que se trata de una comedia, la obra también cuenta con un punto de inflexión. Es en ese momento que la historia toma un carácter dramático y la audiencia tendrá que descubrir quién mintió y quién cometió traición, entre otros asuntos.

En esa línea, la intérprete de “Gloria Olivera” en “Velvet: el nuevo imperio” de Telemundo, garantizó que quienes asistan a la única función se reirán mucho. “Yo creo que tenemos que apoyar el teatro. Es una manera de poder desconectarnos de algunas realidades incómodas que vivimos y conectarnos un poco con la risa, que eso te ayuda a relajarte un poco, crear un poquito más de dopamina”, sostuvo.

Mujica, quien siempre ha procurado ser una madre presente, también agradece haber visto a sus hijos crecer y convertirse en profesionales. Violeta, la menor del clan, acaba de cumplir sus 15 años y se alista para cursar estudios universitarios.

“Estoy muy contenta. Mis hijos ya están grandes. Violeta ahora entra a una etapa muy importante, que ya casi se va a la universidad. Me gusta ser una mamá presente”, expresó.

La actriz, además de sus icónicos personajes, también ha logrado conectar con otro tipo de audiencia mediante su participación en “reality shows”. Aunque a todos le pone alma y pasión, confesó a este diario que el más complicado fue “La isla: desafío extremo 1”.

“Eran juegos muy difíciles, eran juegos que si yo fallaba, le fallaba a mi equipo, no era jugar personalmente. Al final había un ganador, pero todo el proceso del ‘reality’ era trabajar en equipo. Entonces era mucho nervio, se me disparaba el cortisol todo el tiempo y a mí no me gusta sentir esa ansiedad”, reveló.

A lo anterior, la cubana le sumó la carga emocional de estar separada de sus hijos. La primera temporada se produjo en Turquía.

Sobre los compañeros que quisiera volver a ver, Mujica mencionó a Julián Gil y a Carmen Aub. “Los adoro, de verdad”. Por el contrario, a quien jamás quisiera encontrarse es a Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”.