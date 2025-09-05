Opinión
5 de septiembre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BAS Entertainment presentará función escolar de “Shrek: el musical”

La presentación especial cuenta con el aval del Departamento de Educación de Puerto Rico

5 de septiembre de 2025 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El elenco que integra la producción "Shrek el musical" que se presentará en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. (Always Midnight Studio)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

BAS Entertainment anunció hoy que presentará una función escolar de “Shrek: el musical” el próximo 2 de octubre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce a las 9:30 a.m. Esta iniciativa, según un comunicado, busca acercar a los estudiantes al teatro musical en una aventura educativa, divertida y memorable.

“Queremos que las nuevas generaciones vivan una experiencia única del teatro y descubran que, además de entretenimiento, puede ser una poderosa herramienta educativa. Con ‘Shrek: el musical’, ofrecemos una historia llena de valores como la amistad, la aceptación y el amor verdadero”, destacó Ender Vega, productor del musical.

La función escolar, que cuenta con el aval del Departamento de Educación de Puerto Rico, estará diseñada especialmente para estudiantes de escuelas públicas y privadas, con un horario adaptado y precios especiales para grupos.

Para información y reservaciones de boletos escolares, los interesados pueden comunicarse al 787-781-8024 o escribir a bas.produccion@gmail.com.

El espectáculo forma parte de la Temporada Broadway en San Juan 2025 y estará disponible también para el público general con funciones del 26 al 28 de septiembre. Los boletos regulares ya están disponibles en Ticketera.com.

Basada en la película ganadora del Premio Oscar, “Shrek”, y el aclamado musical de Broadway galardonado con un premio Tony, esta versión en español promete conquistar el corazón de niños, jóvenes y adultos por igual.

El elenco principal está compuesto por Juan Pablo Díaz como “Shrek”, Yeidimar Ramos como “Fiona”, Jasond Calderón como “Burro”, Julián Gilormini como “Lord Farquaad”, Luis Obed Velázquez como “Pinocho”, Marileyda como “Dragona” y Wanda Sais como “Gingy”, junto a un talentoso ensemble de más de 20 artistas.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
