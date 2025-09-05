BAS Entertainment presentará función escolar de “Shrek: el musical”

BAS Entertainment anunció hoy que presentará una función escolar de “Shrek: el musical” el próximo 2 de octubre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce a las 9:30 a.m. Esta iniciativa, según un comunicado, busca acercar a los estudiantes al teatro musical en una aventura educativa, divertida y memorable.

“Queremos que las nuevas generaciones vivan una experiencia única del teatro y descubran que, además de entretenimiento, puede ser una poderosa herramienta educativa. Con ‘Shrek: el musical’, ofrecemos una historia llena de valores como la amistad, la aceptación y el amor verdadero”, destacó Ender Vega, productor del musical.

La función escolar, que cuenta con el aval del Departamento de Educación de Puerto Rico, estará diseñada especialmente para estudiantes de escuelas públicas y privadas, con un horario adaptado y precios especiales para grupos.

Para información y reservaciones de boletos escolares, los interesados pueden comunicarse al 787-781-8024 o escribir a bas.produccion@gmail.com.

El espectáculo forma parte de la Temporada Broadway en San Juan 2025 y estará disponible también para el público general con funciones del 26 al 28 de septiembre. Los boletos regulares ya están disponibles en Ticketera.com.

