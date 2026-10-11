Bianca Miranda Caraballo avanza al “Top 3″ de Miss Global 2026 tras enfrentar percance de salud

La representante de Puerto Rico en el certamen Miss Global 2026, Bianca Miranda Caraballo, pudo presentarse hoy, domingo, en la gala final con un desempeño de excelencia y entrar al grupo de las tres finalistas pese al percance de salud que enfrentó en las últimas horas en Tailandia.

Las cinco delegadas finalistas son Myanmar, Filipinas, Tailandia, Puerto Rico y Estados Unidos.

Las representantes de Tailandia, Puerto Rico y Estados Unidos avanzaron a la ronda de las tres finalistas y una de ellas se coronará con el título de Miss Global 2026.

Ayer, sábado, a horas de la gala final el director nacional de Miss Global Puerto Rico, Joe Amhed, pidió oraciones por la salud de Miranda Caraballo, ya que estaba en riesgo su participación en el certamen.

A través de un video publicado Instagram, el tenedor de la franquicia local explicó la situación de salud que atravesaba Miranda Caraballo, luego de haberse presentado con éxito en la competencia preliminar.

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“Sé que están bastante preocupados, muchas personas escribiéndome cómo se encuentra nuestra reina. Estamos trabajando fuertemente, y estamos súper agradecidos con la organización por estar tan pendiente a Bianca, por cuidarla de la forma que la están cuidando”, sostuvo Amhed en la plataforma social.

“Honestamente, no, ella no está bien de salud. Tiene una fiebre bien alta, y rogándole a Dios que vamos a hacer el show mañana, que ella se levante con mejor energía, con salud, que para mí eso es lo más importante; no me importa nada más”, señaló.

Amhed aprovechó para agradecer el respaldo de los seguidores y pidió oraciones para la reina puertorriqueña.

“Sigamos en nuestras oraciones. Solamente quería pasar por acá para decirles gracias por preocuparse tanto, los lindos mensajes y la linda energía. Vamos a seguir orando por ella, para que ella se pueda levantar recuperada y salir a brillar, como siempre lo ha hecho”, concluyó.

Con paso firme en el certamen

Las oraciones al parecer rindieron fruto, puesto que la delegada boricua salió, hoy, domingo, dispuesta a darlo todo en el escenario de Miss Global. Ataviada con un vestido rojo, al igual que el resto de las concursantes, la puertorriqueña hizo su acto de apertura en el certamen que se transmite en vivo desde Tailandia a través de YouTube.

El certamen hizo el anuncio de las selección de las 12 finalistas y la reina puertorriqueña fue una de las elegidas. Lo próximo en el concurso fue el desfile en traje de baño y Miranda Caraballo está en carrera para representar a Puerto Rico con orgullo.

La reina entró al grupo de cinco finalistas y acto seguido avanzó al grupo de tres.

La delegada ha lucido espectacular en todo el concurso que lleva más de cinco horas de transmisión.