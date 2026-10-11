Grupo Pleneros del Exilio lanza primer disco de plena hecho en España

Pleneros del Exilio, una agrupación puertorriqueña de plena radicada en Madrid, dedicada a la difusión y exposición de este género en Europa, anunció ayer, sábado, que prepara el primer álbum del ritmo autóctono boricua editado en formato vinilo.

La plena es un género musical originario de Puerto Rico que tiene sus raíces en los esclavos y trabajadores de caña de azúcar, los agricultores y otros emigrantes a las zonas urbanas de la isla caribeña.

“Actualmente nos encontramos produciendo un proyecto que entendemos tiene un importante valor histórico para la música puertorriqueña: el primer disco de plena puertorriqueña editado en formato vinilo en Europa”, dijo Ernesto ‘Tito’ Chévere, director del grupo, en un comunicado.

Todos los temas de la producción están disponibles de manera gratuita en todas las plataformas digitales. El vinilo es solo una pieza de colección y su edición será limitada. Únicamente 50 ejemplares estarán disponibles para la venta al público, convirtiéndose desde su lanzamiento en una edición para coleccionistas, indicó Chévere.

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Los demás ejemplares estarán destinados a archivo, colaboradores, medios de comunicación, instituciones culturales y personas que han formado parte de la historia y el desarrollo del proyecto.“Nuestro interés nunca fue realizar una producción comercial masiva. El objetivo es preservar un momento histórico y ofrecer una pieza que tenga valor tanto musical como documental”, explicó Chévere.Según dijo, no existe una producción de plena puertorriqueña en formato vinilo realizada en Europa.