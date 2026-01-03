Plena, trova y bomba se unen en histórica “Parranda de Reyes”

El Nuevo Día conversó con los directores de estas agrupaciones: Omar Santiago, de Decimanía; Marién Torres, de Ausuba, y Luis Gabriel Núñez, de Plena Libre, quienes destacaron la importancia de este junte musical histórico que invita a celebrar una tarde en familia y a mantener viva la música que define la identidad cultural del país.

¿Qué significa para ustedes compartir un mismo escenario en un junte como este?

“Esto es un sueño que vamos a hacer realidad. Siempre hemos hablado de juntar las tres variantes de nuestra música”, sostuvo Omar Santiago al hablar sobre lo que significa compartir el escenario en esta “Parranda de Reyes”. “Hemos preparado un repertorio bien diverso para esto. Y, por nuestra parte, Decimanía representa la continuación de un legado y la defensa de la identidad puertorriqueña”.

Ausuba —un grupo de bomba integrado por mujeres que combinan percusión, canto y danza— agradeció la invitación e indicó estar lista para la gran tarde musical. “Estamos honradas en participar en este evento, preparando un repertorio que es completamente nuevo para nosotras y para el público. Vamos a estar trabajando diferentes ritmos de la bomba puertorriqueña y estamos súper contentas”, agregó Marién Torres.

“Este junte es un privilegio, más que todo para la música puertorriqueña… que tres de nuestros géneros autóctonos y principales nos hayamos unido en esto”, resaltó, por su parte, Luis Gabriel Núñez.

“Parranda de Reyes” será una celebración familiar donde el público disfrutará de un viaje musical lleno de diversos matices que irán desde los clásicos aguinaldos y el seis chorreao, hasta la parranda jíbara, las promesas de Reyes, así como las vibrantes variantes de la plena y los ritmos de la bomba puertorriqueña.

“Vamos a ilustrar el seis, el aguinaldo y la parranda, que son los géneros principales del grupo”, detalló Santiago al adelantar que contará con la participación de trovadores como Jovino González, Arturito Santiago, Roberto Silva y Shamira Santiago, enfocados en la trova.

“Estaremos haciendo un viaje alrededor de las regiones principales e históricas de la bomba en la isla para presentar un poquito la variedad de lo que es este género musical, dándole el valor patrio, honrando la tradición de los Reyes”, explicó Torres sobre lo que llevará Ausuba al escenario.

Por su parte, Plena Libre dará un giro a lo que normalmente suele presentar, dando espacio a lo acústico “con panderos y el cuatro para celebrar lo que es la tradición de los Reyes dentro de lo que es el día a día del puertorriqueño”.

De igual manera, compartió que estarán interpretando un tema de Ramón López sobre los Reyes Magos, así como uno de su padre y fundador de la icónica agrupación, el fenecido Gary Núñez. “Queremos que se sienta más bien como una parranda puertorriqueña del Día de Reyes”.

¿Qué les gustaría que el público se lleve al salir de la Sala Sinfónica?

“Van a recibir una perspectiva bien amplia de la música autóctona tradicional y sus tres variantes, y a entender mejor cómo convergen esos estilos dentro del folclore y de la cultura puertorriqueña. Se van a llevar la ilusión dos días antes de que lleguen los Reyes”, dijo emocionado Santiago.

“Van a salir con los corazones llenos al ser testigos de esta unión de nuestras tres variantes más antiguas de nuestra música tradicional y que aún viven… es nuestro regalo para el pueblo”, añadió Torres.

El concierto no solo celebra el encuentro de tres géneros, sino también la diversidad de estilos y expresiones que distinguen a cada agrupación dentro de la música autóctona de la isla.

“Este junte refleja quiénes somos como puertorriqueños, así que van a salir con ese ánimo, esa magia y con esos corazones llenos de alegría. Va a ser un concierto de afirmación de la identidad puertorriqueña a través de la música, a través de la historia y a través de nuestras tradiciones”, finalizó Núñez.

“Parranda de Reyes” se llevará a cabo en una única función el domingo, 4 de enero de 2026, a las 3:00 p.m., en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Los boletos ya están disponibles en TicketCenter, en el 787-792-5000 o en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.