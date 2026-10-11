Conmovido Alex DJ con la primera gira de los envejecientes de su hogar a Telemundo

El presentador Alex DJ vivió uno de los momentos más memorables en su programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo al contar con la primera visita de los participantes del proyecto de vida, Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras.

La primera excursión de los adultos mayores del hogar Hacienda Margarita Living Resort fue el pasado viernes, 9 de octubre, para el espacio televisivo. El artista recibió a los adultos mayores en el canal de Hato Rey y se estremeció de la emoción al ver los rostros de alegría de ellos frente a las cámaras. Aunque cumplió al pie de la letra con sus funciones, el anfitrión aprovechaba las pausas comerciales para estar cerca de los asistentes especiales.

“¡Esta fue la primera excursión de ellos! Yo quería que fuera para ‘Puerto Rico Gana’...Que disfrutaran del show y pudieran competir en los juegos”, afirmó el presentador natural de Las Piedras.

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Los participantes de Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras, que abrió sus puertas el 1 de agosto-, estuvieron todo el pasado viernes preparándose en el centro para su visita a Telemundo. Los visitantes fueron ubicados la primera fila para el disfrute del programa en su totalidad.

“Realmente, estuvieron emocionados toda la semana, desde que les informé sobre la excursión. Me habían expresado que querían competir en el programa… ¡La pasaron súper bien!”, puntualizó el artista en declaraciones escritas. Alex DJ destacó que “ya cumplimos dos meses con el centro. Me encuentro emocionado por esta oportunidad; de tener empatía y amor por nuestros envejecientes”.

El presentador admitió que el hogar “es el reto más difícil que tengo en mi vida pero, a la misma vez, siento gran satisfacción, porque uno pueda llegar a la vida de las personas para dar amor y servir”.

Alex DJ se pasa cantando y compartiendo con los protagonistas de su proyecto de vida en Hacienda Margarita Living Resort.