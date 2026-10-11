Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
11 de octubre de 2026
87°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conmovido Alex DJ con la primera gira de los envejecientes de su hogar a Telemundo

Los adultos mayores de la Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras fueron recibidos en “Puerto Rico Gana”

11 de octubre de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El animador Alex DJ, al centro, junto a dos de los adultos mayores de su hogar en Las Piedras. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El presentador Alex DJ vivió uno de los momentos más memorables en su programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo al contar con la primera visita de los participantes del proyecto de vida, Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras.

RELACIONADAS

La primera excursión de los adultos mayores del hogar Hacienda Margarita Living Resort fue el pasado viernes, 9 de octubre, para el espacio televisivo. El artista recibió a los adultos mayores en el canal de Hato Rey y se estremeció de la emoción al ver los rostros de alegría de ellos frente a las cámaras. Aunque cumplió al pie de la letra con sus funciones, el anfitrión aprovechaba las pausas comerciales para estar cerca de los asistentes especiales.

“¡Esta fue la primera excursión de ellos! Yo quería que fuera para ‘Puerto Rico Gana’...Que disfrutaran del show y pudieran competir en los juegos”, afirmó el presentador natural de Las Piedras.

Los participantes de Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras, que abrió sus puertas el 1 de agosto-, estuvieron todo el pasado viernes preparándose en el centro para su visita a Telemundo. Los visitantes fueron ubicados la primera fila para el disfrute del programa en su totalidad.

“Realmente, estuvieron emocionados toda la semana, desde que les informé sobre la excursión. Me habían expresado que querían competir en el programa… ¡La pasaron súper bien!”, puntualizó el artista en declaraciones escritas. Alex DJ destacó que “ya cumplimos dos meses con el centro. Me encuentro emocionado por esta oportunidad; de tener empatía y amor por nuestros envejecientes”.

El presentador admitió que el hogar “es el reto más difícil que tengo en mi vida pero, a la misma vez, siento gran satisfacción, porque uno pueda llegar a la vida de las personas para dar amor y servir”.

Alex DJ se pasa cantando y compartiendo con los protagonistas de su proyecto de vida en Hacienda Margarita Living Resort.

Alex DJ junto a su familia inauguraron el centro Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras. Hacienda Margarita Living Resort cuenta con una capacidad para 39 personas, con habitaciones privadas o compartidas. Otra de la habitaciones compartidas del centro.
1 / 10 | Así luce el hogar de adultos mayores de Alex DJ. Alex DJ junto a su familia inauguraron el centro Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras. - Suministrada
Tags
Alex DJTelemundoHogares
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: