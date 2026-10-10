Subastan el “lightsaber” que utilizó Darth Vader en el duelo de “I am your father”

LOS ÁNGELES — En julio, un sable láser con la mano cortada de Luke Skywalker, de la película ”El Imperio contraataca" , se vendió por 3.75 millones de dólares en una subasta, el precio más alto jamás alcanzado por un objeto de atrezo utilizado en una película de ”Star Wars", según la casa de subastas.

Ahora, cualquiera puede comprar la espada con la que se realizó el corte.

Un sable láser de Darth Vader, utilizado en el duelo culminante de la Ciudad de las Nubes, en el que le dice a Skywalker ”Yo soy tu padre" , es una de las piezas más destacadas de la subasta ”Ultimate Star Wars Auction" , que organizará Heritage Auctions el 12 de noviembre.

Se espera que el sable láser de Vader, utilizado también en ”El retorno del Jedi", alcance un precio de al menos un millón de dólares. Es uno de los más de dos docenas de sables láser de atrezo que saldrán a la venta en la subasta, que abarca desde el Episodio I hasta el IX de ”Star Wars" , así como otras películas y series de televisión de la galaxia creada por George Lucas.

PUBLICIDAD

Entre otros, destacan los sables láser que empuñan con fuerza Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, y Anakin Skywalker, interpretado por Hayden Christensen, en”La venganza de los Sith" , y que se espera que alcancen un precio de al menos 10 000 dólares cada uno.

Se calcula que una carabina bláster EE-3, la misma que empuñó Boba Fett a lo largo de”El Imperio contraataca" , alcanzará un precio superior a los 100.000 dólares.