Candy Lover repasa su éxito en un mundo lleno de “bling bling”

“Empecé con un sueño y jamás pensé que iba a crecer de esta manera. Todavía hay días que me levanto y me pregunto: ‘¿Enserio esta es mi vida y la de mi familia?’” , expresó emocionada la creadora de contenido en entrevista con El Nuevo Día.

View this post on Instagram

A 12 años de “Angelix Beuty”, “¿qué es lo próximo?” , preguntó este rotativo, a la tres veces ganadora en la categoría “Makeup Influencer of the Year” de American Influencer Award .

Con más de 12 millones de seguidores en sus redes sociales , la puertorriqueña atribuye su indiscutible éxito a que su contenido no conoce de fronteras lingüísticas, pues su contenido es tanto en el idioma español, como en inglés. “Una de las cosas que me distingue es que hablo todo en español e inglés, traduzco todo mi contenido”.

Continúa explorando su lado musical

Para Candy Lover, ella es muchas cosas a la vez, algo que, aunque algunos pudieran criticarle, no le molesta, pues entiende que cuando hay talento no hay por qué priorizar una cosa sobre otra. Con esto en mente, la multifacética artista se encuentra tambien dando forma a lo que llamó uno de los proyectos más importantes de su vida: su carrera como cantante.

“En la música las personas quieren encasillarte en un solo género. Hay gente que dice: ella no sabe ni lo que quiere hacer. Yo no me veo así, yo lo que quiero es hacer música, no definirme en un solo género”, enfatizó la empresaria y quien, como toda mujer de negocios, ya cuenta con su propio sello discográfico: “Love for Bling”.