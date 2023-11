La cantante e influencer puertorriqueña Candy Lover lanzó su nuevo sencillo “Espejito”, y con él, hace frente a las inseguridades que pueden surgir cuando nos mirarnos al espejo.

El tema, que invita al empoderamiento y “girl power”, ya debuta con fuerza en las listas de popularidad de iTunes, alcanzando el puesto #1 de la categoría “Top Urban Latin Songs” y el #2 en “Top Latin Songs”.

“Quería darle un giro a algunos de mis cuentos de hadas favoritos y convertirlos en una canción que hiciera que las mujeres se sintieran sexys y bien con su apariencia. Espejito es una canción dirigida para aquellas personas que cuando nos miramos al espejo, no nos damos cuenta del mujerón que somos, una canción para subir autoestimas y que nos sentamos mamisongas” expresó Candy, quien ahora mismo es la influencer puertorriqueña más posicionada en redes sociales.

Con el nuevo sencillo, Candy Lover también estrenó el video musical, donde es la protagonista de su propio cuento de hadas. “Espejito” se puede considerar la punta de lanza de lo que serán los próximos proyectos musicales de la influencer, ganadora por tres años del premio “Make Up Influencer of the year”.