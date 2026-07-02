Carlos José ya es papá: “Viviendo el momento más especial de mi vida”

La vida siempre encuentra una forma de regalar un nuevo comienzo. Tras haber caminado por el sendero más difícil con la pérdida de sus gemelas el año pasado, el copresentador de “Pégate”, Carlos José Torres, y su prometida Jaidelys Acevedo, celebran hoy el milagro más esperado: el nacimiento de su bebé arcoíris, Lucas Daniel. Este acontecimiento no solo llena de luz su hogar, sino que se convierte en un testimonio de fe y resiliencia para todo Puerto Rico.

El pequeño, cuyo género fue revelado a principios de año en una emotiva transmisión, nació ayer, 1 de de julio, rodeado del cariño de sus padres, quienes sellaron este proceso con un reciente compromiso matrimonial.

La noticia fue revelada por el propio modelo. A través de la sección de historias de sus redes sociales, el también modelo publicó la fecha y un corazón azul.

Publicación de Carlos José en Instagram. (Captura)

En otra publicación expresó: “Ando desbordado de emociones, viviendo el momento más especial de mi vida: la llegada de nuestro hijo, Lucas Daniel. Pronto hablaremos con más detalle, pero por ahora vamos a disfrutar este momento al máximo”.

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La pareja, de igual modo, compartió una fotografía en pleno parto. “¡Lo hicimos!”, lee el texto que añadieron.