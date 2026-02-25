Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Christian Nodal responde a Cazzu por sus críticas a la canción “Rosita”: “Qué dramón por una barra”

El cantante mexicano se unió a la controversia que envuelve el nuevo tema de Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy

25 de febrero de 2026 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Nodal (José Dueño)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras Cazzu molestarse por la canción “Rosita”, de sus colegas Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy, su expareja Christian Nodal reaccionó con un mensaje, donde expresa que la rapera tiene “indignación selectiva” y no debe utilizar a su hija cada vez que algo no le guste.

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido ´como Christian Nodal`. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta un tono de burla a mi fama de alma enamorada", inició diciendo el artista en su canal de Instagram.

Nodal aseguró que el tema no es un ataque ni una declaración moral, sino “una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no un tratado de ética y filosofía”.

El artista, quien comparte a su hija Inti, de dos años, con la rapera argentina, expresó que le cuesta entender la “selectividad de la indignación”.

Christian dijo que Cazzu “puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ´Rosita´, que me dejó bien entendido que era imperdonable por la historia que seguramente no contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, indicó el mexicano aunque sin especificar nombre.

Capturas de pantalla del canal de Instagram de Christian Nodal.
Capturas de pantalla del canal de Instagram de Christian Nodal. (Listín Diario / GDA)

Sin embargo, uno de los compositores del controversial tema es Bad Bunny, con quien Cazzu compartió escenario recientemente en Argentina.

El intérprete de “Si nos dejan” expresó que un tema tan sensible como la maternidad no se debe utilizar a la ligera y mucho menos utilizar a su hija cada vez que algo no gusta. “Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, resaltó.

Añadió que “Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, más no arregla nada”.

Dejó claro que si tal como Cazzu lo planteó, la situación le está afectando a niña “ni mi número ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”.

Tags
Cristian NodalCazzuRauw AlejandroTainyJhay Cortez
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: