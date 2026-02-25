Christian Nodal responde a Cazzu por sus críticas a la canción “Rosita”: “Qué dramón por una barra”

Tras Cazzu molestarse por la canción “Rosita”, de sus colegas Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy, su expareja Christian Nodal reaccionó con un mensaje, donde expresa que la rapera tiene “indignación selectiva” y no debe utilizar a su hija cada vez que algo no le guste.

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido ´como Christian Nodal`. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta un tono de burla a mi fama de alma enamorada", inició diciendo el artista en su canal de Instagram.

Nodal aseguró que el tema no es un ataque ni una declaración moral, sino “una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no un tratado de ética y filosofía”.

El artista, quien comparte a su hija Inti, de dos años, con la rapera argentina, expresó que le cuesta entender la “selectividad de la indignación”.

Christian dijo que Cazzu “puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ´Rosita´, que me dejó bien entendido que era imperdonable por la historia que seguramente no contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, indicó el mexicano aunque sin especificar nombre.

Capturas de pantalla del canal de Instagram de Christian Nodal. (Listín Diario / GDA)

Sin embargo, uno de los compositores del controversial tema es Bad Bunny, con quien Cazzu compartió escenario recientemente en Argentina.

El intérprete de “Si nos dejan” expresó que un tema tan sensible como la maternidad no se debe utilizar a la ligera y mucho menos utilizar a su hija cada vez que algo no gusta. “Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, resaltó.

Añadió que “Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, más no arregla nada”.