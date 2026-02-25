Cazzu estalla contra Rauw y Jhayco por “Rosita”: “La tibieza también es complicidad”

La rapera argentina Cazzu respondió a quienes la acusan de no aceptar la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras molestarse por la canción “Rosita”, de sus colegas Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy.

A través de su cuenta de Substack, la cantante confirmó su disgusto con el tema en el que, además, participa Bad Bunny como compositor y con el que sus intérprete, según ella, aplauden e intentan reinvindicar el comportamiento de su expareja y padre de su hija con la frase: "Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal“.

“Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, sentenció.

“Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre. Después la de ese título que les gusta ponerme y por último… Julieta. La chica con convicciones e ideales que bien conocen. ‘Se hace la víctima’ ¿Víctima yo? ¿Ustedes me vieron? ¿Vieron mi cuerpo sexualizado y mis tatuajes bélicos? ¿Vieron lo que soy? ¿Lo que digo, lo que canto?… Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera. Para el estándar del patriarcado, yo debería haber ardido hace un buen rato”, puntualizó.

En el escrito titulado “Tiradera”, la artista también se refirió al apoyo entre los hombres y defendió a su hija Inti, a quien considera “han abandonado” y es la “verdadera víctima” de la situción.

Asimismo, Cazzu señaló un tuit de Rauw Alejandro reaccionando a su primera indirecta tras escuchar la canción y llamó al puertorriqueño “tibio”.

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina ‘voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen’. La tibieza, un gran enemigo del bien”, afirmó.