2 de octubre de 2025
83°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Clarissa Molina tras ser vinculada con el alcalde de Ciudad de Panamá: “Es un hombre maravilloso”

El político conversó con la presentadora dominicana sobre las cualidades que debería tener su próxima novia

2 de octubre de 2025 - 8:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Clarissa Molina y el alcalde de la Ciudad de Panamá Mayer Mizrachi. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de la entrevista que Clarissa Molina le realizó al alcalde actual de la Ciudad de Panamá Mayer Mizrachi para su canal de YouTube, los rumores sobre un posible romance entre ambos no se hicieron esperar. Y es que, según los usuarios de redes sociales, la química entre ellos fue evidente durante el encuentro.

Entre otros temas, el político panameño conversó con Molina sobre las cualidades que debería tener su próxima novia, lo cual provocó debate por el aparente interés de la comunicadora dominicana por saber si su entrevistado se encuentra en una relación o no.

Además de las imágenes que circularon en redes sociales, que Mayer y Clarissa publicaron en sus cuentas desde los mismos lugares, durante la estadía de la también actriz en el país centroamericano, donde estuvo la semana pasada para cumplir con su rol como conductora de Premios Juventud 2025.

Ante las especulaciones, la exreina de belleza le respondió a su compañero de “El Gordo y La Flaca”, Raúl de Molina, sobre si tiene algún interés amoroso por el funcionario.

“Estoy soltera, no estoy casada. Me encantó Panamá, Panamá me enamoró. Al alcalde lo conocí, es un hombre maravilloso, súper profesional, súper inteligente, él tiene todas las cualidades”, afirmó Clarissa.

Por su lado, Mayer le regaló a Clarissa el café Geisha, considerado uno de los más costosos del mundo.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
