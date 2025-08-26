Condenan a adolescente por planear ataque en concierto de Taylor Swift en Austria

1 / 11 Taylor Swift llena el Estadio Monumental de Buenos Aires con su gira "Eras".

Las entradas para los conciertos de la gira de Taylor Swift en Argentina se agotaron el mismo día que fueron puestas a la venta el pasado seis de junio. Desde entonces, miles de fanáticas acamparon a las afueras del estadio con la esperanza de poder adquirir un boleto de manos de un revendedor, a precios mucho más altos de lo que originalmente costaban.

The Associated Press