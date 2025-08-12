Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuatro arrestados tras saqueo de casa que supuestamente pertenece a Brad Pitt en Los Ángeles

La Policía informó que la propiedad está en el vecindario Los Feliz y que los ladrones habrían ingresado por una ventana

12 de agosto de 2025 - 12:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía dijo en ese momento que los sospechosos irrumpieron por la ventana del frente, saquearon la casa y huyeron con diversas propiedades. (Scott A Garfitt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles — Cuatro personas fueron arrestadas en relación con un allanamiento ocurrido a principios de este verano en una casa de Los Ángeles que, según informes, es propiedad del actor Brad Pitt, informó la policía el martes.

RELACIONADAS

Los agentes respondieron el 25 de junio a un allanamiento en la casa en el vecindario Los Feliz de Los Ángeles.

La policía dijo en ese momento que los sospechosos irrumpieron por la ventana del frente, saquearon la casa y huyeron con diversas propiedades.

Brad Pitt en 1987."Dallas" (1987-1988) - Randy (GDA)El actor estadounidense Brad Pitt, durante un premio de Fórmula Uno, en una fotografía de archivo. EFE/ Christian Bruna
1 / 55 | Brad Pitt desde sus inicios hasta convertirse en piloto de Fórmula 1. Brad Pitt en 1987. - Archivo

Los detectives han realizado cuatro arrestos, dijo el martes el oficial Drake Madison. Dijo que los nombres de los sospechosos podrían ser revelados más tarde en el día.

Los funcionarios no pudieron identificar quién era el propietario o vivía en la casa, y no había información disponible sobre lo que fue robado.

Según Traded, un sitio web de bienes raíces comerciales, Pitt supuestamente compró la propiedad por $5.5 millones en abril de 2023.

Un representante de Pitt declinó hacer comentarios el martes.

Pitt había estado fuera del país en junio en una gira promocional mundial de su nueva película, ‘F1’.

Tags
Breaking NewsBrad PittLos Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: