Cuatro arrestados tras saqueo de casa que supuestamente pertenece a Brad Pitt en Los Ángeles
La Policía informó que la propiedad está en el vecindario Los Feliz y que los ladrones habrían ingresado por una ventana
12 de agosto de 2025 - 12:51 PM
Los Ángeles — Cuatro personas fueron arrestadas en relación con un allanamiento ocurrido a principios de este verano en una casa de Los Ángeles que, según informes, es propiedad del actor Brad Pitt, informó la policía el martes.
Los agentes respondieron el 25 de junio a un allanamiento en la casa en el vecindario Los Feliz de Los Ángeles.
La policía dijo en ese momento que los sospechosos irrumpieron por la ventana del frente, saquearon la casa y huyeron con diversas propiedades.
Los detectives han realizado cuatro arrestos, dijo el martes el oficial Drake Madison. Dijo que los nombres de los sospechosos podrían ser revelados más tarde en el día.
Los funcionarios no pudieron identificar quién era el propietario o vivía en la casa, y no había información disponible sobre lo que fue robado.
Según Traded, un sitio web de bienes raíces comerciales, Pitt supuestamente compró la propiedad por $5.5 millones en abril de 2023.
Un representante de Pitt declinó hacer comentarios el martes.
Pitt había estado fuera del país en junio en una gira promocional mundial de su nueva película, ‘F1’.
