Danilo Beauchamp llegará con “El primerizo” al Coca-Cola Music Hall

El presentador de “La Bóveda” de TeleOnce compartió un video en las redes sociales en la que se observa corriendo en una pista, en comparación a la carrera de la vida, donde celebra la llegada de los 40 años, el nacimiento de su primer bebé, Danilo Antonio y con ello llega a la meta para anunciar el espectáculo. La pieza de video se trabajó de forma jocosa, puesto que Beauchamp no es un asiduo corredor y lo hace al estilo de una parodia, donde su esposa Valeria Classen aparece corriendo con un muñeco en donde imita la labor de parto.

“Es una nueva experiencia, soy papá primerizo y me estoy disfrutando todas las etapas. Todas las semanas son diferentes, se puede escribir un libro. He estado desde el principio y he visto esa evolución cada semana. Una persona que va evolucionando, ya sea con sus actitudes o su manera de dormir”, sostuvo a este medio.