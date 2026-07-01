Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Danny Glover revela que tiene Alzheimer: “Hay momentos que nunca olvidaré”

El actor de la franquicia “Lethal Weapon” habló sobre el momento del diagnóstico

1 de julio de 2026 - 6:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Danny Glover arrives at the Governors Awards on Friday, March 25, 2022, at the Dolby Ballroom in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El actor y activista Danny Glover, conocido por interpretar a un policía de carácter afable en la franquicia “Lethal Weapon”, reveló que padece la enfermedad de Alzheimer.

RELACIONADAS

El nominado cuatro veces al premio Emmy, que cumple 80 años el 22 de julio, contó al programa “Today” y a la revista People que le diagnosticaron la enfermedad progresiva que destruye la memoria hace tres años.

“Todavía no acepto en mi mente todas sus partes”, dijo Glover a la revista People. “Hay momentos en los que sigues recordando que validan el hecho de que puedes recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré”.

Más de 6 millones de personas en Estados Unidos y millones más en todo el mundo padecen Alzheimer, la forma más común de demencia.

Glover obtuvo cuatro nominaciones al premio Emmy y un Oscar honorífico en 2022. Otros reconocimientos llegaron de la NAACP y de Black Entertainment Television, y recibió nominaciones del Sindicato de Actores de la Pantalla.

Glover también se desempeñó como embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1998 a 2004. El programa se centra en la pobreza, las enfermedades y el desarrollo económico en África, América Latina y el Caribe.

Tags
AlzheimerHollywood
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: