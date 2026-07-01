Danny Glover revela que tiene Alzheimer: “Hay momentos que nunca olvidaré”

El actor y activista Danny Glover, conocido por interpretar a un policía de carácter afable en la franquicia “Lethal Weapon”, reveló que padece la enfermedad de Alzheimer.

El nominado cuatro veces al premio Emmy, que cumple 80 años el 22 de julio, contó al programa “Today” y a la revista People que le diagnosticaron la enfermedad progresiva que destruye la memoria hace tres años.

“Todavía no acepto en mi mente todas sus partes”, dijo Glover a la revista People. “Hay momentos en los que sigues recordando que validan el hecho de que puedes recordar cosas. Y hay momentos que nunca olvidaré”.

Más de 6 millones de personas en Estados Unidos y millones más en todo el mundo padecen Alzheimer, la forma más común de demencia.

Glover obtuvo cuatro nominaciones al premio Emmy y un Oscar honorífico en 2022. Otros reconocimientos llegaron de la NAACP y de Black Entertainment Television, y recibió nominaciones del Sindicato de Actores de la Pantalla.

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