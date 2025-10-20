De luto la familia de trovadores Sanabria

“Hay abrazos que no se olvidan, y el tuyo, Juan, se quedó pegado en mi alma y en mi corazón. Hoy me duele el pecho por tu partida.Todavía puedo verte llegar desde Nueva York, elegante, con aquel traje tan lindo y esos zapatos de charol negros que tanto brillaban. Traías una grabadora para mí, y dentro de ella un cassette de la trovadora cubana Celina González, que aún suena en mi memoria como si fuera ayer. Recuerdo tus mañanas de café, cuando desde la calle improvisabas pidiéndole a mami una taza, mientras saludabas al viejo con esa alegría tan tuya, pidiéndole la bendición entre versos y sonrisas. Yo, desde la ventana de mi cuarto, te escuchaba con admiración y orgullo, sin saber que estaba presenciando la trova más pura, genuina y rústica, y el amor más grande de un hermano mayor. Nunca olvidaré las veces que me decías, ‘Nilda es mi mamá también’ con ese amor y ese cariño hacia ella”, narró el trovador en Facebook.