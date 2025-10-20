De luto la familia de trovadores Sanabria
Uno de los hermanos de Julio César y Victoria Sanabria falleció tras enfrentar el cáncer
20 de octubre de 2025 - 12:19 PM
Los trovadores y cantantes de la familia Sanabria se encuentran de luto ante el fallecimiento de Juan Sanabria Morales, hermano de Julio César y Victoria Sanabria, dos de las figuras más conocidas en la trova puertorriqueña.
Juan, uno de los 17 hermanos que compone la familia, falleció el pasado viernes a los 72 años tras batallar contra el cáncer, confirmó Julio César al publicar un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.
“Hay abrazos que no se olvidan, y el tuyo, Juan, se quedó pegado en mi alma y en mi corazón. Hoy me duele el pecho por tu partida.Todavía puedo verte llegar desde Nueva York, elegante, con aquel traje tan lindo y esos zapatos de charol negros que tanto brillaban. Traías una grabadora para mí, y dentro de ella un cassette de la trovadora cubana Celina González, que aún suena en mi memoria como si fuera ayer. Recuerdo tus mañanas de café, cuando desde la calle improvisabas pidiéndole a mami una taza, mientras saludabas al viejo con esa alegría tan tuya, pidiéndole la bendición entre versos y sonrisas. Yo, desde la ventana de mi cuarto, te escuchaba con admiración y orgullo, sin saber que estaba presenciando la trova más pura, genuina y rústica, y el amor más grande de un hermano mayor. Nunca olvidaré las veces que me decías, ‘Nilda es mi mamá también’ con ese amor y ese cariño hacia ella”, narró el trovador en Facebook.
“Eres, de mis diecisiete hermanos, el primero que se va, y aunque hoy el corazón me duele, sé que tu espíritu sigue conmigo. Fuiste el mejor trovador de todos nosotros: el más natural, el más genuino, el trovador más innato de los Sanabria... Descansa en paz. Te amo, hermano”, añadió el vocalista en su escrito.
Los restos mortales de Sanabria Morales estarán expuestos hoy a partir de las 12:00 p.m. en la funeraria Monserrate de Salinas. Su sepelio será el miércoles 22, a las 11:30 a.m. en el Cementerio Municipal de Salinas, donde recibirá cristiana sepultura.
