De luto Roselyn Sánchez

“Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna “Kike”, nuestro ángel en el cielo… may God be with you embracing you and loving on you. Nuestras familias nunca volverán a ser igual sin tu sonrisa, tu temple y tu presencia. Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas. El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta. Con solo 19 años… un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz…”, expresó la actriz que acompañó la publicación con las fotos del joven, estudiante de Texas Tech.