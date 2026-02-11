De vacaciones en la isla Rey Grupero: “¡Llegamos a Puerto Rico!”

Conocido por desafiar los límites de la convivencia social en redes, Rey Grupero ha sorprendido recientemente al dejar de lado la controversia para tomar el pincel. Bajo su nombre real, Luis Alberto Ordaz Balderas, busca ahora plasmar en el lienzo la paz que sus bromas de antaño solían interrumpir.

En medio de este reencuentro con el arte, el tercer lugar de “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo cumplió un deseo de su lista. Ayer, martes, el comediante llegó a Puerto Rico junto a su pareja sentimental Nanda Rocha y su hijo Enzo.

“Llegamos a Puerto Rico. Qué bonito lugar, qué bonita gente, de verdad. Donde uno se para encuentra vibra hermosa”, expresó en sus redes sociales.

Esta mañana, la familia llegó a “Hoy día Puerto Rico” donde contaron que el viaje a la isla estaba planificado desde hace mucho tiempo. A lo largo de su participación en distintos “reality shows”, agregó, ha aprendido a admirar a la audiencia boricua.

“Tú ves el corte del artista boricua, y siempre tiene éxito porque desde casa te mandan con esa vibra. Es como tu familia, cuando tu mamá te dice ‘tú eres el más guapo’”, describió Ordaz Balderas.

Detrás de las bromas pesadas que acumularon millones de vistas en YouTube y los escándalos mediáticos que lo llevaron incluso a enfrentar problemas legales, existe un hombre que utilizó el caos del “Rey Grupero” para captar la atención del público. Ahora que lo logró, contó, utiliza sus plataformas para exponer sus pinturas.

El mexicano, asimismo, indicó que es amante de la figura de Jesús. Al igual que frente a las cámaras de “La casa de los famosos” dijo: “Él me cambió la vida”.

Enzo, por su parte, está muy contento de pasar sus vacaciones en Puerto Rico. “Me encanta, la gente es muy cálida y me la he pasado increíble. Lo más que veo es que hay un montón de naturaleza, hay un montón de plantas y árboles”, detalló.