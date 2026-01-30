Del TikTok al teatro: conoce la historia detrás del viral contenido de “Es por los nenes”

Más allá del éxito del concepto creativo de “Es por los nenes”, Juliana y Naura Rivera atraviesan un momento profundamente significativo en sus vidas: por primera vez, comparten escenario en una producción que trasciende las redes sociales y las conecta con el público desde otro lugar.

Acompañadas por su madre, Omayra Díaz —inspiración directa de muchas de las situaciones que se desarrollan en la historia—, las hermanas conversaron con El Nuevo Día sobre el proceso de adaptar su popular contenido de TikTok al teatro, el fortalecimiento de su vínculo familiar y la emoción de llevar esta comedia a distintos escenarios de la isla, comenzando el 30 de enero en el Teatro Yagüez en Mayagüez.

“Fue una señal de que a la gente le está gustando, de que no tan solo era algo para redes sociales, sino que el público llegó hasta el teatro y pudieron identificarse”, exclamó emocionada Juliana al recordar la acogida del público en las primeras funciones, realizadas en octubre de 2025 y que las llevó a emprender una gira.

PUBLICIDAD

Ese respaldo inicial también aclaró dudas y reafirmó que el proyecto tenía un alcance mayor al imaginado.

“Yo siempre tenía en mente que había que estar preparadas para todo porque no necesariamente TikTok se traduzca en venta de boletos, pero la realidad fue otra”, agradeció Juliana. “Algo que nos marcó mucho a todo el elenco es que mucho del feedback que recibimos era de personas que nunca habían ido al teatro… y nosotros los llevamos allí”.

“Es por los nenes”, como concepto en las redes sociales, nace para parodiar las cosas que hacen los adultos “exageradas” o “bien extras”, con la excusa de que lo realizan por los menores.

La obra sigue a dos madres que convocan una reunión de emergencia de la Asociación de Padres del colegio de sus hijos. Preocupadas porque algunos de los “grillos” no han pagado la cuota para el Senior Trip Extravaganza de la clase graduanda de Kindergarten 2026, estas madres emprenden una batalla con los demás padres, quienes han decidido rebelarse y no pagar por un viaje de “seniors” para niños de apenas cinco años.

El proyecto también marcó un importante reto personal para Naura, quien se estrenó en las tablas sin formación actoral previa, inspirada por su hermana y respaldada por sus padres.

“He visto a Juliana actuar toda la vida y de chiquita siempre lo hacíamos juntas. Y el que este fuera un proyecto serio, tan grande y con un elenco que tiene un montón de experiencia, confieso que fue retante adaptarme al formato teatral, pero se logró”, destacó Naura.

PUBLICIDAD

La pieza cuenta, además, con la actuación de los experimentados comediantes del patio Luis Ponce, JC Martínez, Larissa Dones y Ricardo André Lugo, quien también es el escritor de la comedia.

Esa combinación de experiencia y compromiso fue clave para acompañar el crecimiento de Naura en escena.

“Por la misma presión que ella tenía y ese miedo, al principio, fue demasiado aplicada, se aprendió las líneas primero que todo el mundo. Así que apretó y lo demostró”, explicó Juliana con mucho orgullo.

Desde la primera fila, su madre, Omayra Díaz ha sido testigo y motor de este recorrido. Declarada fan número uno del dúo, no se perdió ni una sola función y ya se prepara para acompañarlas en la gira.

“Yo sé que Juliana es muy buena actriz y cuando la vi a ella (a Naura), yo me quedé: ‘wow, yo tengo dos actrices en la familia’, lo que pasa es que una no lo sabía”.

Gran parte del público se siente identificada en las anécdotas familiares que forman parte del libreto, algo que también conmueve profundamente a su madre.

¿Cómo te sientes con esas anécdotas que ellas tienen en su memoria, y que llevaron al libreto?, preguntó este rotativo.

“Me siento sumamente feliz y honrada. Me remonta a cuando ellas eran chiquitas… eran multifacéticas, hacían obras, se encargaban del vestuario, buscaban las sábanas y hacían trajes, buscaban los tacos míos, maquillajes, etc. Nosotros con su hermano nos sentábamos a verlas, éramos los fans número uno y los aplausos no faltaban”, rememoró Omayra visiblemente emocionada.

PUBLICIDAD

De las situaciones que se presentan en la obra, la madre compartió con cuál se identificó al cien por ciento desde que la vio en escena.

“Yo soy bien mamá gallina. En eso estamos de acuerdo. Soy sobreprotectora, pero igual, cuando hablan de las vivencias de los nenes y de que tienen que tener experiencias, yo soy así: los nenes se tienen que caer, pelar las rodillas, vivir… yo las dejaba ser ellas”, añadió.

La actriz Juliana Rivera junto a su hermana Naura y su madre Omayra. (Xavier Araújo)

Durante la conversación, Juliana y Naura también aprovecharon para expresar lo que su madre representa en sus vidas.

“Ella es nuestra superheroína”, destacó Naura con lágrimas en los ojos. “Mami lo es todo, queremos darle el mundo y todo lo que ella hizo por nosotros”, añadió Juliana, mientras ambas se fundían en un emotivo apretón de manos.

Al cierre de la entrevista, y en el marco del mensaje que propone la obra, Omayra compartió un consejo para los padres de hoy día: “Hay que criar con amor. Enseñar valores, que es lo más importante para que ellos sigan desarrollándose y nunca pierdan de perspectiva la humildad. La mayor felicidad para mí como madre es ver felices a mis hijos. Yo siempre apoyé sus sueños e ideas. Siempre estuvimos presentes; la presencia para los hijos es bien importante, al igual que el apoyo. ¡Todo por los nenes!”.